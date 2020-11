Motsetningen med eget lokallag ble for stor

Det stod om én stemme da Åshild Bruun-Gundersen mistet førsteplassen på Frps liste i Aust-Agder. Her er hun hjemme på Nedenes mandag morgen. Foto: Jacob J. Buchard

Åshild Bruun-Gundersen har satt et punktum for sin politiske karriere. Det har hennes eget lokallag sørget for.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn