Tre personer siktet for bortføring etter væpnede aksjoner

Melding om en mulig bortføring førte til væpnede aksjoner flere steder i Kristiansand-området tirsdag. Tre personer er pågrepet og siktet.

Bevæpnet politi fotografert utenfor et hus i Vennesla ved 16.30-tiden. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: Aksjonen ble iverksatt da politiet klokka 09.24 tirsdag ble varslet om at en person kunne ha blitt tatt med i en bil mot sin vilje.

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag kveld.

– Vi vurderte meldingen såpass alvorlig at vi måtte iverksette tiltak for ulike scenarier. Vi hadde tidlig en formening om hvem som var involvert, og dette skjedde i et miljø hvor vi ville ta høyde for at det kunne bli alvorlig, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at politiet ønsket å være forberedt på alle mulige scenarier og derfor ba om bistand fra de nasjonale bistandsressursene. Disse ressursene omfatter blant annet politiets helikoptertjeneste og nasjonale beredskapstropp (Delta).

Siktet for frihetsberøvelse

Mannen som skal ha blitt bortført ble funnet i et bolighus i Kristiansand. Politiet hadde da gjennomført væpnede aksjoner på flere adresser i Kristiansand-området.

– Det var flere steder som ble vurdert som aktuelle. Utpå ettermiddagen fikk vi kontroll på han vi lette etter i et bolighus. Han var i god form og fremsto fysisk uskadet, sier Sjustøl.

De tre personene som er pågrepet er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse. De sitter tirsdag kveld i avhør.

– Den videre etterforskningen vil avklare hva dette var for noe, sier Sjustøl.

– Ikke gisselsituasjon

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal de involverte tilhører et kriminelt miljø.

De siktede ble pågrepet ulike steder. Den siste pågripelsen fant sted klokka 16.34. Politiet hadde da kontroll på situasjonen.

Fædrelandsvennen og flere andre medier meldte tirsdag at aksjonen dreide seg om en gisselsituasjon. Det avviser Sjustøl.

– Det har ikke vært en gisselsituasjon. Det var en hendelse uten noe spesiell dramatikk, sier Sjustøl.

Han ønsker ikke å kommentere om politiet var i kontakt med noen av de siktede før de ble pågrepet.

Her er Delta-gruppen under aksjonen i Vennesla. Foto: Jacob J. Buchard

Ordføreren informert

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland opplyser til Fædrelandsvennen at politiet informerte han om situasjonen tirsdag ettermiddag.

– Jeg ble informert om en situasjon som var i gang. Jeg ble fortalt at politiet hadde sendt forsterkninger fra Oslo i tilfelle den skulle eskalere. Senere på ettermiddagen fikk jeg beskjed om at de hadde situasjonen under kontroll, opplyser Skisland.

Ordføreren ble informert med hensyn til publikums sikkerhet, opplyser han.

– Ikke noen spesiell dramatikk

Politiet var sparsomme med opplysninger om saken mens aksjonen pågikk.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tro at det er noe fare for befolkningen, sa operasjonsleder Vidar Arnesen ifølge en pressemelding sendt ut klokka 14.26.

Klokka 16.17 sendte operasjonssentralen ut en oppdatering om på Twitter:

«Politiet fikk i formiddag en melding som gjorde at vi ønsket å forberede oss på ulike eventualiteter. Det har ikke vært, eller er noen spesiell dramatikk i forbindelse med hendelsen. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har avklart hendelsesforløpet noe nærmere», opplyste politiet ved 16-tiden.

Ved 16.30-tiden aksjonerte Delta-gruppen ved et bolighus i Vennesla uten å pågripe noen personer. Bevæpnet politi lyste med lykter rundt huset, men gikk ikke inn. Politihelikopteret hang over huset mens Delta-gruppen slo til.

Politihelikopteret har fløyet over store deler av Kristiansand. Her er helikopteret over Hunsøya i Vennesla tirsdag ettermiddag. Foto: Jacob J. Buchard

Fikk besøk av politi

Siri Thorsland havnet mitt i politiaksjonen da den kom til hennes nabolag på Grim. Hun fikk besøk av en politimann som ba om å få bruke huset hennes for å observere naboeiendommen.

– Han sa «det er ikke farlig», sier Thorsland til Fædrelandsvennen.

Hun beskriver at politimannen kommuniserte med andre på samband, og snakket der «om at de hadde alle sider av bygget».

– Det var spesielt, sier hun.

Etter en time forsvant den ordknappe politimannen.

Politihelikopteret søker flere steder i Kristiansand-området tirsdag ettermiddag. Foto: Mari Horve Reite

Landet på Odderøya

Fædrelandsvennen fikk tirsdag henvendelser fra flere som hadde observert politihelikopteret ulike steder rundt Kristiansand. Kjøretøy fra Agder-politiets utrykningsenhet (UEH) og den nasjonale beredskapstroppen rykket også ut.

– Jeg kan bekrefte at vi får bistand fra politihelikopteret i Agder politidistrikt. Det er det eneste jeg kan si foreløpig, sa operasjonsleder Vidar Arnesen til Fædrelandsvennen tidligere tirsdag.

Helikopteret landet på Odderøya ved 13-tiden. Senere er helikopteret registrert i luften over flere områder i Kristiansand. Ved 15-tiden gjorde helikopteret søk over Vennesla.

I 15.30-tiden sirkulerte de over Heisel, ved kommunegrensa mellom Vennesla og Kristiansand.

– Helikopteret kom her cirka klokka 15.30, og har hengt over området i en halvtimes tid. Jeg har ikke sett noe annen aktivitet i området, forteller Ingolf Danielsen, som bor på Heisel.

Helikoptertjenesten er en del av de nasjonale bistandsressursene som styres av Oslo-politiet, men bistår ved oppdrag i hele landet. Beredskapstroppen, Bombetjenesten og Krise- og gisselforhandlertjenesten er også en del av de nasjonale bistandsressursene.

Politihelikopteret bistår Agder-politiet under aksjonen. Det landet på Odderøya tirsdag ettermiddag. Foto: Tarjei Leer-Salvesen

