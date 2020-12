Dømt for bildrap på Snartemo

I dette krysset på Urestadveien ble to kvinner påkjørt natt til 2. juni 2019. Daisy Mai Tran døde på stedet, den andre kvinnen ble alvorlig skadet. Foto: Eivind Kristensen

En 23 år gammel mann er dømt til fengsel i to år og seks måneder for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i fjor sommer.

