Siktet for innbrudd og tyveri fra galleri

Uvedkommende tok seg inn i «Det lille galleri» i Kristian IVs gate natt til lørdag. To personer er siktet i saken. Foto: Espen Sand

Politiet kobler de samme to personene til innbrudd i et leilighetskompleks i Kronprinsens gate natt til lørdag og et galleri i sentrum.

