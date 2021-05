Øyeblikkelig hjelp-grense settes på vent på ubestemt tid

AGDER: I slutten av april meldte Sørlandet sykehus HF (SSHF) at ortopediske pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp fra Lindesnes kommune og vestover, skal sogne til sykehuset i Flekkefjord fra 15. mai.

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen sier til Fædrelandsvennen at endringen er satt på vent på ubestemt tid.

Sykehuset har sendt ut en pressemelding om beslutningen:

– Målsettingen vår var en bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten i sykehusene på tvers og dermed redusere ventetiden for pasientene. Men vi har nå sett et behov for å vurdere endringen i et bredere perspektiv og i sammenheng med andre pågående prosesser i foretaket. Vi ønsker å benytte muligheten til å vurdere ulike former for driftsmodeller. Det er derfor besluttet å utsette endringen av øyeblikkelig hjelp-grensen, sier Nina Hope Iversen, klinikkdirektør somatikk Kristiansand. Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen, sier at han forståelse for utsettelsen, selv om befolkningen i Lindesnes kommune allerede var blitt informert om endringen og SSF har forberedt seg godt.

– Det viktigste for pasientene, ansatte og foretaket er at vi fatter de riktige beslutningene. Vi gir oss selv litt mer tid til å se på løsninger som i enda større grad vil bidra til reduserte ventelister for ortopedipasienter og som styrker en faglig utvikling av Sørlandet sykehus på tvers, sier han. Iversen og Olsen opplyser at av løsninger som diskuteres er modeller som vil føre til bedre utnyttelse av den samlede kompetansen i ortopedimiljøet i foretaket, samt bidra til økt planlagt aktivitet og styrking av akuttfunksjonen i ortopedi i Flekkefjord.