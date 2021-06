Kvinne fra Sørlandet vant over 33 millioner

HAMAR: – Jeg tror jeg rett og slett drømmer, sier Lindesnes-kvinnen til Norsk Tipping lørdag kveld.

Den heldig kvinnen stakk av med hele førstepremiepotten alene:

33.315.565 kroner

Norsk Tipping har snakket med den mildt sagt sjokkerte vinneren:

– Det villeste jeg noen gang har hørt, sier kvinnen fra Lindesnes, som var uvitende om den store gevinsten hun nettopp hadde vunnet da Norsk Tipping tok kontakt lørdag kveld.

– Vi har ikke sett Lotto-trekningen for vi er på hytta, forklarer hun.

– Du tuller med meg?

Etter å ha holdt både kvinnen og mannen hennes litt på pinebenken, røper tippeselskapet endelig den store nyheten.

– Hæ? Du tuller med meg? Det går ikke an? Det går ikke an? gjentok vinneren, ifølge Norsk Tipping. I bakgrunnen er mannen like forvirret.

– Det er jo bare helt sykt, kommenterer han.

– Det er ikke mulig. Jeg tror jeg rett og slett drømmer, jeg tror ikke det jeg hører. Det er det villeste jeg noen gang har hørt. Vi får bare takke og bukke, ler den ferske Lotto-millionæren, som ønsker å være anonym.

Fotball og is

På spørsmål om hva paret tenker å bruke alle pengene på, svarer mannen:

– Vi har det veldig godt som vi har det, men nå kan vi realisere noen drømmer etter hvert. Vi hadde i grunnen vært fornøyd om vi vant 5000 kroner. Det er bra vi har flere barn og barnebarn å dele med.

– Det blir vel ny elbil på meg da, sier kvinnen lattermildt.

– Blir det litt feiring i kveld da? Det er jo ikke hver dag man vinner 33 millioner kroner i Lotto?, spør Norsk Tipping.

– Vi får gå ned på butikken og kjøpe noe godt etterpå. Vi må bare lande litt først, jeg er fortsatt helt skjelven, humrer storvinneren mens mannen foreslår å feire med fotballkamp og is.

Her er vinnertallene:

1 - 6 - 15 - 19 - 28 - 31 - 32

Tilleggstall: 24