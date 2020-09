Vogntog hadde for høy last – traff tunneltaket

En lastebil har truffet tunneltaket i Vågsbygdporten og forårsaket skader.

Lasten til tralla på dette vogntoget var for høy for å passere Vågsbygdporten. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: – Et vogntog har kjørt i taket, så har det falt ned en del ting, sier Vidar Arnesen, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Klokka 12.03 meldte Vegtrafikksentralen sør at Vågsbygdporten var stengt i østgående retning ved Fiskålokket.

Dette skyldes at en lastebil hadde truffet tunneltaket under Fiskålokket, som bærer den store rundkjøringen på stedet. Trafikken går nå over Fiskålokket, melder Vegtrafikksentralen sør.

– Situasjonen på stedet blir oppfattet som trafikkfarlig. Vegtrafikksentralen er orientert og har sendt ut ressurser for å reparere skadene, forteller operasjonslederen.

For høy last

Politiet sperrer veien inn mot Vågsbygdporten. Biler som skal østover blir dirigert over «Fiskålokket». Foto: Tormod Flem Vegge

Politiet sperrer veien inn mot Vågsbygdporten. Biler som skal østover blir dirigert over Fiskålokket.

Politiet har målt høyden på lasten til vogntoget og har konkludert med at lasten er for høy.

– Føreren av vogntoget har ikke vurdert høyden på lasten godt nok, sier Arnesen.

Blant andre OneCo er tilkalt for å bistå. Foto: Tormod Flem Vegge

Under kjøreturen under Fiskålokket, har lasten slått ned en bjelke, som skal varsle om kjøretøyene er for høye.

– Saken blir anmeldt og det vil bli skrevet en rapport. Jourhavende jurist har vurdert at det som har hendt ikke er tilstrekkelig for å kunne beslaglegge sjåførens førerkort, forklarer operasjonslederen.

Foretar avhør

Bjelken til venstre i bildet ser ut til å ha fått seg en trøkk. Foto: Tormod Flem Vegge

Eieren av vogntoget og vedkommendes forsikringsselskap må regne med å betale for skadene som er påført tunnelen.

Ifølge politiet er trekkvogna norskregistrert, mens hengeren trolig er registrert i Danmark.

Mandag ettermiddag foretar politiet avhør av de involverte.

Vegtrafikksentralen avgjør når tunnelen kan åpnes for normal trafikk.

Denne lastebilen står like vest for Vågsbygdporten mandag ettermiddag. Foto: Tormod Flem Vegge

