Bill (78) og Svein (82) fortsetter sine daglige kafébesøk

Hver dag treffes Bill Nilssen (78) og Svein Øvrebø (82) på kjøpesenteret i Vågsbygd over en kopp kaffe. De mener det er viktig å komme seg ut og treffe folk, til tross for at de tilhører risikogruppa for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte.