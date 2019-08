Siktelsen etter moskéskytingen er utvidet til også å gjelde terrorhandling

Dermed er han nå siktet for drap og terrorhandling, etter først å ha vært siktet for drap og drapsforsøk.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet sier at fengslingsmøtet vil finne sted mandag klokken 13. Påtalemyndigheten begjærer lukkede dører av hensyn til faren for bevisforspillelse, da Manshaus til nå har valgt å ikke avgi forklaring.

Vil trolig ikke gi forklaring

Fries har på forhånd opplyst at Manshaus heller ikke kommer til å forklare seg i retten mandag.

Påtalemyndigheten opplyser at de vil be om fire ukers varetektsfengsling med full isolasjon, medieforbud og brev- og besøksforbud.

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte imidlertid å legge Manshaus i bakken, og ingen ble alvorlig skadd. Politiet bekrefter at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke si noe om hvor mange eller hva slags våpen som er brukt.

Han er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster, som lørdag kveld ble funnet død i boligen de to delte.

Innlegg før angrepet

I forkant av lørdagens hendelse skrev en person i Manshaus' navn et innlegg på et anonymt nettforum der han omtalte Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.

Personen skriver videre at han er blitt utpekt av «sankt Tarrant», trolig med henvisning til Christchurch-terroristen. Innlegget ble avsluttet med «Valhall venter».