Stenseng truer med Ap-boikott av Arendalsuka

I forrige uke bestemte Rådet for Arendalsuka at partiet Alliansen, med leder Hans Lysglimt Johansen, samt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) får delta med arrangement og stand under uka. Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) har imidlertid fått nei.

Kjersti Stenseng truer nå med full boikott og kraftig nedjustering av Arbeiderpartiets deltakelse under uka, skriver Dagbladet.

– Arendalsuka presenterer seg selv som et «demokratiets dansegulv». Da kan man ikke treffe vedtak som i praksis innskrenker andres mulighet til å delta. Alliansen står for ytringer og holdninger som fremmer hat mot enkeltgrupper og begrenser dermed friheten for andre, sier Stenseng til avisa.

Partisekretæren mener også at SIAN bør nektes deltakelse, men er fornøyd med at Rådet for Arendalsuka har sagt nei til FMI.

– Beklagelig

Det er ikke bare Arbeiderpartiet som har reagert på at Alliansen og SIAN får delta. Organisasjonen Refugees Welcome Norway opplyser til NRK at de har bestemt seg for å ikke delta på politikkuka etter at dette ble kjent.

Partileder Hans Lysglimt Johansen i Alliansen understreker overfor NTB at partiet er helt fredelig og sier at Ap-trusselen om boikott er beklagelig.

– Det er feil vei å gå, alle vet dette. Alle må vi anstrenge oss for å gi hverandre ytringsrom, ikke ta fra hverandre ytringsrom, sier Johansen, som tidligere blant annet har hevdet at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser» og kalt holocaust «et propagandagrep».

– Men vi påpeker noen sannheter som noen opplever som ubehagelige eller krenkende, sier han til NTB.

Ber om nytt møte

Rådet for Arendalsuka som bestemte at Alliansen skulle få delta i den politiske uka, var delt i sin avgjørelse, men rådet tillater Alliansen og SIAN med henvisning til ytringsfrihetens vide rammer.

Distriktssekretær for LO i Agder, Agnes Norgaard, skriver på Facebook at hun har bedt om et nytt møte i rådet.

Leder Robert C. Nordli for rådet for Arendalsuka opplyser til Dagbladet at det ikke er tatt stilling til når det blir avholdt et nytt rådsmøte.

Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 17. august. Her samles aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til debatter og ulike arrangementer.

Deltar ikke

Alliansen-vedtaket vekker også reaksjoner hos andre. Onsdag skriver Agderposten at Refugees welcome to Norway ikke vil delta på Arendalsuka. De mener rådet som har tillatt Alliansen å delta, har feilet i å ivareta ytringsfriheten.

– Grunnen til at vi ønsker å si ifra, er at vi trenger å ta debatten om at folk blir skremt bort fra å være deltakere i den frie debatten, sier nestleder Svein Mork Dahl fra Arendal til avisen.

Også Antirasistisk senter vurderer å boikotte Arendalsuka.

– Vi avventer litt. Nå ser jeg at en av dem som stemte for å slippe Alliansen til, angre. Vi håper de ombestemmer seg. Men om vedtaket blir stående, blir det vanskelig for oss å delta, sier leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, til Agderposten.

Forsvarer vedtaket

Sondre Steen Holvik

Lederen for Arendalsukas hovedprogramkomité, initiativtaker Øystein Djupedal, var ikke til stede da beslutningen ble tatt. Overfor Filter Nyheter, som omtalte saken tirsdag, forsvarer han imidlertid vedtaket:

– Det var et helt riktig vedtak. Både Alliansen og Sian har uhyrlige meninger. De er antimuslimske, antisemittiske, rasistiske og står for helt andre verdier enn det Arendalsuka står for. Men kvaliteten på et demokrati måles i at man tillater meninger som er uhyrlige, så lenge ikke noen utsettes for utrygghet og vold. Det å heller tvinge disse meningene inn i et ekkokammer, har jeg ingen tro på, sier Djupedal til Filter Nyheter.

Også Furre positiv

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), som ikke var til stede i rådsmøtet forrige fredag, sier til Filter Nyheter onsdag morgen at også han ville ha stemt med flertallet – og slik for Alliansens deltakelse.

– Dette er en vanskelig sak, men jeg velger å sette ytringsfriheten veldig, veldig høyt. Derfor mener jeg det er riktig å tillate at de kommer. Jeg tror det tjener demokratiet og saken at debatten tas i det åpne rom og ikke gjemmes bort.

I samme sak kommer det fram at en av de tre som stemte for å gi Alliansen-ja, LO-representant Agnes Norgaard, har gått ut på Facebook og gitt uttrykk for at hun har endret mening:

«Vi skal ha stor takhøyde, også for meninger vi ikke liker. Det var også min begrunnelse for å stemme ja til Alliansens deltagelse. Jeg ser imidlertid i ettertid at dette ble helt feil. Ved å åpne for deltagelse for Alliansen, kan vi bidra til å legges tilrette for antidemokratiske krefter».