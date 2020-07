Dette må du huske når du skal arrangere fest i sommer

Kan du invitere mer enn 20 personer? Og hva menes egentlig med en arrangør? Her er koronareglene du bør være klar over hvis du skal holde fest i sommer.

Kristiansand: – Å ha oversikt over hvem som er til stede, sørge for at gjestene holder én meters avstand og at det ikke drikkes for mye alkohol. Dette beskriver Kristiansands smittevernoverlege, Dagfinn Haarr, som de viktigste rådene til deg som skal arrangere fest i sommer.

Han understreker at det er helt forsvarlig å arrangere fest hjemme, så lenge man er oppmerksom på disse tingene.

Selv om koronapandemien har satt begrensninger for gjennomføring av festlige begivenheter i år, ser det lysere ut for dem som planlegger både brylluper, konfirmasjoner og sommerfester i sommer.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er den generelle anbefalingen at man ikke er mer enn 20 personer ved private arrangementer hjemme. Dette gjelder også konfirmasjoner, barnedåp, hagefester, bryllup og andre arrangementer som avholdes hjemme.

– Jeg tenker det er grunn å tenke situasjonsbetinget. Hvis det er mennesker du kjenner godt, kjenner til hvor de har vært og er sikker på ikke har utsatt seg for koronasmitte, er det uhyre lite sannsynlig at de er smittebærere, påpeker Haarr.

Kan man da være flere enn 20 personer til arrangementer hjemme?

– I forskriften står det at man bare kan være 20 personer, men man må ikke bare se på lovens bokstav, understreker han og legger til:

– Man må se på intensjonen med loven, hva var det egentlig lovgiveren mente. Jeg mener det viktigste er at kravene til arrangementet blir ivaretatt.

Hvilke krav stilles til den som er ansvarlig arrangør?

– Ha oversikt over hvem som er der, forsikre seg om at gjestene er friske og være forberedt på at du må bistå med smitteoppsporing hvis noen tester positivt for viruset, sier Haarr.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer følgende i en mail til Fædrelandsvennen:

«Det viktigste rådet vårt er at man forsikrer seg om at alle som er til stede er friske. Da begrenses smitterisikoen mye. I tillegg bør man holde en meters avstand til hverandre, med unntak av familiemedlemmer man bor sammen med. Brudeparet kan selvsagt sitte sammen, de regnes jo som familie.»

Smittevernoverlege Haarr understreker likevel at man skal unngå håndhilsing og klemming i møte med mennesker man ikke er trygge på.

Skal du delta i større arrangementer som bryllup, råder Haarr deg til å unngå nærkontakt med bruden og brudgommen.

– På et nasjonalt nivå er det vanskelig å nekte noen å klemme, men mitt klare råd er å la bruden klemme brudgommen, så kan andre finne andre måter, sier han.

Hvis du ønsker å avholde et større arrangement, må du leie et offentlig sted, ifølge FHI. Da kan det være inntil 200 gjester til stede. Blant offentlige steder er konferansesaler, hoteller, grendehus, forsamlingshus og haller.

Dette regnes som arrangement i koronaforskriften:

Kristiansands smittevernoverlege forklarer at intensjonen med forskriften er at man skal ha en ansvarlig arrangør som kan bistå i en eventuell smitteoppsporing.

– Grunnen er at vi som skal bedrive smitteoppsporing må ha oversikt over hvem vi skal teste, slår han fast.

Den ansvarlige arrangøren kan gjerne være en som deltar på arrangementet, eksempelvis en mor i en konfirmasjon eller brudgom i et bryllup.

Hvis du skal avholde et arrangement på et offentlig sted, må du:

Er du bekymret for økt smitte i sommer?

– Jeg er ikke bekymra. Jeg forventer økt smitte! Slår Haarr fast og fortsetter:

– 50 personer testes daglig i Kristiansand, og tre ganger så mange ringer koronatelefonene. Vi har mulighet til å øke kapasiteten, så vi kommer til å åpne for at flere kan teste seg – også dem uten symptomer, sier han.

Han forsikrer om at redskapene er på plass og at sykehusene har nok kapasitet til å ta imot pasienter.

Hvis du frykter du er blitt smitta, kan du besøke koronasjekk.no. eller kontakte koronatelefonen på 948 09 041. Fastlege og koronasenteret på Kløvertun gjennomfører tester etter avtale.

