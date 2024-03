– Jeg er utrolig glad for å bli valgt ut. Det er fantastisk å få anerkjennelse for alt det harde arbeidet. Det er veldig motiverende og inspirerende å bli listet opp blant så dyktige personer, sier Yassine i en pressmelding publisert av Noroff.

Det er Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, og ODA-nettverk som lanserer kåringen på kvinnedagen 8. mars.

Yassine, som opprinnelig er fra Kuwait, kom til Norge i 2022. Hun forsker på anvendt datavitenskap, og underviser på studiet Applied Data Science på Noroff Høyskole i Kristiansand.

Blant de andre på listen finnes det forskere, utviklere og gründere innenfor teknologi-fagfeltet.

Juryleder og administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide, sier at vi har for få kvinnelige teknologer i Norge, og trekker fram det store behovet for teknologer i flere yrker, bransjer og sektorer i Norge.

– Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier han om kåringen.