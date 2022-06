– Jeg har dessverre ikke hatt noe annet valg enn å gå til tvungen lønnsnemnd, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på et pressetreff tirsdag formiddag.

Hun sier at de mottok et varsel fra Helsetilsynet mandag ettermiddag.

Varselet gikk ut på at dersom regjeringen ikke grep inn før klokken 10 tirsdag formiddag, ville den pågående konflikten medført fare for liv og helse, ifølge Mjøs Persen.

Faren gjelder syke pasienter som må fraktes over lengre avstander som kun kan gjennomføres med ambulansefly. Helsetilsynet mente at kompenserende tiltak med ambulansebil og -helikopter ikke var tilstrekkelig til å dekke tilbudet, sier hun.

– Misliker sterkt

Mjøs Persen la ikke skjul på at det er uheldig at regjeringen blir nødt til å gripe inn.

– Jeg misliker sterkt at ansvaret blir skjøvet over på regjeringen, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, sier hun i en pressemelding.

Tidligere tirsdag morgen innkalte hun partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) til et møte.

Der oppfordret hun partene til å gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Eskalerende konflikt

Flyteknikerne gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært et krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. NHO har ment at kravet er urealistisk høyt.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som har medført at NFOs 450 flyteknikere ikke har fått lov til å komme på jobb. Til tross for gjentatte samtaler og meklingsforsøk har man ikke greid å finne fram til en løsning.

NHO Luftfart og flyteknikerne i NFO har ikke møttes siden de siste meklingsforsøkene endte uten resultat fredag i forrige uke.

Flyselskapene har måttet kansellere en lang rekke flygninger som følge av konflikten, og flere flybaser har stått uten teknikere for å ta hånd om ambulanseflyene i Norge. Regjeringen kan gripe inn i slike arbeidskonflikter når de får konsekvenser for liv og helse.