KRISTIANSAND: – Jeg sto opp i dag morges og oppdaget at det lå en våt hai midt på stuegulvet, sier en lattermild Tine Espejord Moseid til Fædrelandsvennen.

Det ble med andre ord en svært spesiell start på tirsdagen for Tine og mannen, samt tvillingbarna på seks år på Andøya i Kristiansand.

Moren, Marit Espejord, som bor i det samme nabolaget fikk umiddelbart en uvanlig telefon på morgenkvisten.

– Det ligger en hai i stua!

Haien var våt og hadde tydelige kloremerker. Det var ikke merker i munnen etter fiske med krok eller skader fra garn.

Familien skjønte raskt at dette måtte være kattens verk, ettersom haien som kjent verken kan gå eller fly. Eiendommen er i tillegg alarmert, så eneste vei inn er gjennom katteluka i kjelleren.

Haien var våt og hadde kloremerker da Tine Espejord Moseid fant den. Foto: Jim Rune Bjorvand

– En superjeger

Minikatten Bambi (snart to år) ble funnet dumpa på gata da hun var fem uker gammel, og ble tatt inn i varmen av familien Espejord Moseid.

– Hun er en skikkelig superjeger, sine Tine Espejord Moseid.

Bambi nyter godt av at huset ligger kun noen få meter fra vannkanten, og det hender at familien finner organismer fra havet etter at katten har vært ute å jaktet på natten.

– Den liker å stå nede ved vannkanten og forsøke å fange ting. Vi har funnet sjøstjerner liggende i stua tidligere, men at det skulle dukke opp en hai hadde vi aldri sett for oss, sier hun.

Når familien forsøker fiskelykken fra brygga utenfor huset er det som regel torsk, sjøørret og makrell som havner på kroken.

Haien hadde tydelige kloremerker da familien Espejord Moseid oppdaget den på stuegulvet tirsdag morgen. Foto: Privat

Nå tyder alt på at katten Bambi har sikret familiens første haifangst.

– Vi vurderer å legge haien i maurtue, slik at kun skjelettet blir igjen og vi kan ta vare på det som et minne, sier Espejord Moseid på spørsmål om hva de skal gjøre med den avdøde haien.

Haien ble målt til en lengde på 40 centimeter. Foto: Privat

– Aldri fått en rapport fra stuegulvet

I forbindelse med det utrolige funnet på stuegulvet på Andøya i Kristiansand, ser Fædrelandsvennen seg nødt til å kontakte Havforskningsinstituttet for en kommentar.

Det viser seg - ikke overraskende - at dette er en henvendelse de ikke har vært borti tidligere.

– Vi får meldinger fra publikum og av og til fra medier om rare fiskeobservasjoner. Vi er veldig glade for å høre om spesielle arter eller andre oppdagelser. Men vi har aldri fått en rapport fra stuegulvet til folk, sier forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet entusiastisk overfor Fædrelandsvennen.

Han forteller at haien som havnet på stuegulvet på Andøya er en hvitflekket glatthai.

Arten er sjeldne i Norge.

– Disse artene kan forville seg inn på grunt vann, og i dette tilfeller er det utvilsomt snakk om et ungt individ, avslutter Bjelland.