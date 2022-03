Mannen i 30-årene fra Russland har to barn med sin kone fra Sørlandet. Nå vil politiet utlevere ham til hjemlandet.

AGDER: Norske myndigheter ønsker å utvise en 30-årene år gammel russisk småbarnsfar som er bosatt i Agder.

Onsdag møtte mannen i Agder tingrett hvor politiet vil ha rettens godkjennelse på at vilkårene for en utlevering til Russland er til stede.

Mannen har bodd i Agder med sin kone, som har norsk pass, og to barn de siste årene.

Russiske myndigheter mener på sin side at mannen forsøkte å smugle inn 1,15 gram med amfetamin inn i Russland tilbake i 2014.

– Dersom russiske myndigheter hadde nøyd seg med å sikte min klient for besittelse av narkotika, ville saken nå vært foreldet i henhold til norsk lov, sier mannens forsvarer Carl Henning Leknesund til Fædrelandsvennen.

1,15 gram er normalt sett en lav mengde narkotika og ville i de fleste tilfeller ført til en bot på 4000 - 10.000 kroner, ifølge norsk lov.

Saken fra Agder tingrett ble først omtalt av Agderposten.

– Ble redd og rømte

Etter pågripelsen for åtte år siden, rømte mannen landet fordi han mente narkotikaen var plantet på ham for å presse ham og familien for penger.

De siste årene har mannen forsøkt å skaffe seg norsk pass, men på grunn av Russlands ønske om å straffeforfølge mannen, har det vært umulig å få gjennom.

I Agder tingrett var forsvarer Leknesund klar på at det ikke var skjellig grunn til å utvise mannen, ettersom rettsanmodningen fra russiske myndigheter er mangelfull.

Samtidig påpekte Leknesund at dersom Norge skal legge russiske myndigheters grunnlag for siktelsene til grunn, må landet saken er reist i ligge nært Norge kulturelt, politisk og sosialt.

– Når rettssystemer står oss lengre unna, øker domstolenes plikt til å undersøke mistankegrunnlaget nøyere, sier han til Fædrelandsvennen.

Carl Henning Leknesund forsvarer den russiske mannen i Agder tingrett. Foto: Erlend Olsbu

Viste til Navalny-saken

I retten viste han til den russiske opposisjonspolitikeren og Putin-kritikeren Aleksei Navalny som tirsdag ble dømt til ni års fengsel - samtidig som hans to forsvarere ble pågrepet i forbindelse med rettssaken.

Det er ikke kjent hvorfor det fremstår så viktig å straffeforfølge russeren i 30-årene som er bosatt i Agder.

En avgjørelse rundt mannens fremtid i Agder tingrett vil kunne angripes videre i rettssystemet, før et endelig vedtak eventuelt skal fattes av departementet.