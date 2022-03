I juni 2019 kunne endelig Marie Grindland Birkedal (38) og Knut Arne Birkedal (39) sette nøkkelen i døren til sitt nye hjem på Tjensvoll. De følte de hadde gjort et godt kjøp.

Da huset først ble lagt ut for salg til 5,45 millioner kroner høsten 2018, var det ikke aktuelt å gå på visning engang. Det var for dyrt. Men da prisantydningen senere ble satt ned til 4,6 millioner, smatt det fint inn budsjettet.

Her var det nok med tumleplass for en familie på fem, og senere seks, og de så også for seg å bygge på huset etter hvert.

– Vi var forberedt på å kjøpe et oppussingsprosjekt, men ikke mer enn at vi kunne klare å gjøre det meste selv. Dette huset trengte en del oppussing av overflater, det visste vi, men det var alt, sier Knut Arne Birkedal.

Senior fagrådgiver i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, Tormod Roth, sier til Aftenbladet at Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, og henviser til forsikringsselskapet Tryg. Les tilsvaret fra Tryg lenger nede i artikkelen.

Grense ved 1965

De følte seg også rimelig trygge på at huset ikke hadde noen store, skjulte skader. De hadde vært enige om at de ikke skulle kjøpe et gammelt hus.

– For oss gikk grensen ved 1965, da en ny bygningslov kom. Vi hadde fått råd fra en fagmann om å kjøpe nyere enn det.

Han gikk i gang med arbeidet rett etter overtakelsen sommeren 2019, og i oktober var huset klart for å ta imot både store og små.

Sett i ettertid burde han kanskje skjønt tegningen tidligere. Spesielt da han skulle skifte kledning ute sommeren 2020, ett år etter overtakelsen.

– Jeg ble overrasket da jeg så at det var laftet tømmervegg på to av veggene, mens det var nyere byggestil på de andre. Jeg stusset litt, men tenkte at noen kanskje fortsatt brukte tømmervegger på slutten av 1960-tallet, og at de hadde gjort inngrep i kun deler av huset under påbyggingen i 1986. Det viktigste der og da var å få huset tett før høsten og fødsel av minstemann.

For huset ble jo bygd i 1968, slik det sto i salgsprospektet. Eller?

Den eldste delen av huset har laftete tømmervegger. Dette var tidligere yttervegg, men nå skiller den stue fra gang. Foto: Jan Inge Haga

I begynnelsen av mars i fjor reiste Marie og barna på vinterferie, mens han ble igjen hjemme for et nytt oppussingsprosjekt. Denne gangen skulle kjøkkenet åpnes opp mot stuen.

– Jeg begynte å rive litt i taket, og da ramlet det ut muselort og en død fugl. Jeg bestemte meg for å finne ut mer, og jeg reiv derfor resten av taket i stuen. Jeg så da at byggestilen her var annerledes enn i resten av huset.

Fant nye opplysninger

Birkedal fikk tak i en byggmester.

– Dette er gammelt, sa han. Dette er ikke fra 1968.

Birkedal satte seg ned med pc-en. Først søkte han etter gamle flyfoto. Snart fikk han se et svart-hvitt-bilde av eiendommen sin, med et hus på. Bildet var fra 1937.

Han gravde videre, og fant stadig mer dokumentasjon på at historien til huset gikk mye lenger tilbake enn 1968. I grunnboken, som forvaltes av Kartverket, og der alle eiendommer kan søkes opp, var det opplysninger tilbake til 1945.

– Jeg fant et dokument i byarkivet fra 1923 som viste verditakst på bygning på eiendommen på 5800 kroner. Da tenkte jeg at vi var blitt lurt.

Knut Arne Birkedal mener at dette dokumentet fra byarkivet viser at eiendommen var bebygd allerede i 1923.

Birkedal fant også fram salgsprospektet. Nå la han merke til detaljer som verken han eller kona hadde sett under kjøpsprosessen, og som de hevder megler aldri informerte om.

Et gammelt kart over nabolaget viste et hus på eiendommen, da med adresse i Olav Duuns gate, ikke Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som i dag. Kartet var merket med årstallet 1964.

I tillegg står det i egenerklæringsskjemaet at selger kjøpte boligen i 1965, altså tre år før det skulle vært bygd. I skjemaet, som ble fylt ut i oktober 2018, har selger skrevet at hun har bodd i huset i 53 år.

Likevel, både i meglerens presentasjon og takstmannens tilstandsrapport står det at huset ble bygget i 1968.

– Jeg så også i boligmappen, som ble utlevert av megleren ved signering av kontrakt. Der fant jeg en tegning av et gammelt tømmerhus fra 1964, og en søknad om «om- og tilbygning».

Åpnet gulvet

Birkedal ble bekymret for hva som kunne skjule seg under gulvet i det som fremsto som den gamle delen av huset. Krypkjelleren her hadde ikke vært mulig å komme til da han krøp under huset før de kjøpte det i 2019.

Bunnsvillene i den eldre delen er plassert rett oppå grunnmuren av lødd stein, noe som trolig har bidratt til råteskader. Foto: Knut Arne Birkedal

Gulvbjelkene ligger noen steder nede i jordgulvet. Ifølge takstmann Helge Revheim, som har skrevet reklamasjonsrapport, har dette, sammen med fukt og manglende ventilering, ført til råteskader. Foto: Knut Arne Birkedal

Han fant gulvbjelker som lå helt nede i jorden, og grunnmur av lødd stein med råtne bunnsviller oppå. Og pipen midt i rommet så ut til å hvile på løse steiner. Han fant også rottedrit.

– Når grunnmuren er bygd med lødd stein, slik som i gamle dager, finnes det mange hull rotter kan komme seg gjennom.

Det ble funnet spor av rotter under gulvet i den eldste delen av huset. Foto: Knut Arne Birkedal

««Søyler» av lødd stein som understøtter drager for gulvbjelker ligger stedvis løst», skriver takstmann Helge Revheim i reklamasjonsrapport. Foto: Knut Arne Birkedal

– Jeg ble veldig bekymret, sier kona, Marie.

– Vi hadde da fire barn, inkludert en nyfødt. Knut Arne hadde arbeidet enormt mye på huset siden vi kjøpte det, og så dukket dette opp.

I en reklamasjonsrapport vurderer takstmann Helge Revheim at det vil koste 800.000 kroner å utbedre skadene fra den eldste delen av huset. Han skriver at antatt alder på pipa er rundt hundre år, og at det er grunn til å tro at grunnmuren av lødd stein er oppført i begynnelsen av 1900-tallet.

Ifølge ekteparet Birkedal var det ikke mye hjelp å hente fra boligkjøperforsikringen. Og Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, som hadde megleransvaret ved salget, nektet erstatningsansvar.

Rettssak mandag og tirsdag

Mandag i neste uke starter rettssaken, som etter planen skal gå over to dager. Paret har saksøkt meglerforetaket. De krever opptil 550.000 kroner. I det beløpet er det regnet inn utgiftene til utbedring av skader, fratrukket verdien av standardheving. Paret krever også at Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom dekker alle saksomkostninger.

Hvis ekteparet taper rettssaken, risikerer de egne og meglerselskapets saksomkostninger på flere hundre tusen kroner.

– Hvorfor tar dere den risikoen?

– Vi har ikke økonomi til å fikse dette for 800.000 kroner. Vi skulle egentlig bygget på huset i 2021 for å få et ekstra soverom, men alt dette måtte settes på vent da skadene i kjelleren ble avdekket. Vi mener at det ikke er riktig at vi skal sitte med ansvaret når en profesjonell megler har sittet på informasjon som indikerer at huset er betydelig eldre enn hva som ble oppgitt som byggeår i salgsoppgaven. Er det ikke informasjonsplikt i slike situasjoner? Vi skulle aller helst ha sluppet en rettssak, men vi ønsker ikke å angre senere på at vi ikke gjorde det vi mener er rett.

Delen av huset som trolig ble bygd i eller før 1923, ligger i nærmeste hjørne, og utgjør, ifølge Birkedal, 38 kvadratmeter av en total grunnflate på 103 kvadratmeter, tilsvarende 37 prosent. Foto: Pål Christensen

Advokat Trine Vøien i Tryg Forsikring representerer motparten i rettstvisten. Både forsikringsselskapet og Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom er saksøkt.

I prosess-skrivene som advokat Vøien har sendt til Sør-Rogaland tingrett, er det erkjent at en mindre del av huset ble bygd tidligere enn 1968, men at det var dette årstallet huset var registrert med i Stavanger kommune da megleren søkte etter opplysninger med eiendommens gårds- og bruksnummer.

Forsikringsselskapet og meglerforetaket mener at de ikke har ansvar for de skjulte mangler som er funnet, og at et annet byggeår i salgsoppgaven ikke ville ha endret på noe, heller ikke prisen. Prisen ville vært den samme, hevder de, selv om det sto 1923 som byggeår.

– De ble villedet

– Kjøperne er blitt villedet av megler, som er den ansvarlige, mener ekteparets prosessfullmektig, advokat Odd Netteland.

– Eiendomsmegler 1 gjemmer seg bak at kommunens register sa at huset var bygd i 1968, men det er flere ting som gjør at det er feil. For det første: I sitt eget salgsprospekt har megleren lagt ved et kart fra 1964 som forteller at huset er i ferd med å bli bygd på. Punkt to: På kartet fra 1964 heter ikke eiendommen Bjørnstjerne Bjørnsons gate 5c, men Olav Duuns gate 16. Bare dét gir grunn til nærmere undersøkelser. I tillegg opplyste selger at eiendommen ble kjøpt i 1965, og korrekt informasjon om denne eiendommen finner man i alle registre. Megleren må ha sovet i timen så det holder. Det er forferdelig trist for familien, sier Netteland.

Advokat Odd Netteland, som representerer ekteparet Birkedal, mener at Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom burde erkjent ansvar. Foto: Fredrik Refvem

I salgsoppgaven har eiendomsmegleren skrevet at det verken er ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse registrert på eiendommen.

– Også dét er noe som burde fått varsellampene til å blinke. Etter bygningsloven i 1965 skal alle nye bygninger ha en eller annen verifikasjon. Og dette huset skulle altså være fra 1968. Hvis eiendomsmegleren hadde gjort jobben sin, ville han ha funnet ut at huset ble bygget i 1923, og at det siden ble omsatt i 1931, 1945, 1958 og så videre. Historisk informasjon finnes i søkk og kav.

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom omsatte i 2020 for over 400 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på mer enn 48 millioner kroner, viser regnskapet som er levert i Brønnøysundregistrene.

– Foretaket er en del av landets største eiendomsmeglerkjede, og det eneste de risikerer med denne rettssaken, er en egenandel på forsikringen på 55.000 kroner. Meglerforetaket er en stor organisasjon, og man må kunne forvente at det har kvalitetssikrede rutiner, slik at ikke ansvaret blir lagt på familier som denne.

– Bare tull

Advokat Netteland mener at hans side har opptrådt rimelig og ryddig hele veien, og har forsøkt å få en dialog med Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom.

– Vi har invitert til rettsmekling, uten å nå fram. Vi har gjentatte ganger bedt meglerforetaket legge fram hvilke interne retningslinjer for kvalitetssikring de har for meglerne sine, uten å få det. Så langt har vi ikke fått annet enn en sjekkliste. Det er ganske provoserende at denne familien skal sitte med hele regningen, mens Eiendomsmegler 1 nekter å legge fram relevante opplysninger.

– Hvorfor er interne regler relevant for dere?

– Hvis megleren har brutt interne regler, har han også brutt profesjonsansvaret.

– Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom mener at eiendommen ville hatt samme pris selv om det hadde stått at huset ble oppført i 1923, og at skadene ikke har sammenheng med denne feilen?

– Det er bare tull. Gamle hus har lavere verdi enn de som er nyere. Forskjellen på et hus fra 1923 og 1968 er stor. I 1923 ble grunnmurene bygd med løsstein, noe som gjorde dem til potensielle rottebol. Slik var det ikke i 1968. Og hvis man vet at huset er fra 1920-tallet, må man også regne med å gjøre dreneringsarbeid utvendig, hvis det ikke er gjort tidligere. Birkedal har sagt at de aldri ville kjøpt et så gammelt hus.

Netteland mener at takstmannen som ble hentet inn av megleren før salget, burde ha sett, deriblant på grunnmuren, at deler av huset var bygd før 1968.

Grunnmur på den eldste delen av huset. Foto: Pål Christensen

Grunnmur på nyere del av huset. Foto: Pål Christensen

Avviser erstatningsansvar

Eiendomsmegleren som sto for salget i 2019 har sluttet i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. Han er innkalt som vitne i rettssaken, men ønsker ikke å uttale seg om saken i Aftenbladet. Han henviser til senior fagrådgiver Tormod Roth i meglerselskapet.

Roth henviser altså spørsmål videre til forsikringsselskapet Tryg.

Advokat Trine Vøien i Tryg Forsikring ønsker ikke å la seg intervjue, og ber om å få tilsendt spørsmål skriftlig. Etter at Aftenbladet har sendt spørsmål på e-post, svarer Vøien at de fleste kan besvares ved å lese sluttinnlegget til Sør-Rogaland tingrett 25. januar.

Der skriver Vøien at det vil bli lagt ned påstand om at Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom og Tryg Forsikring frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.

Selskapene bestrider at de har et økonomisk ansvar etter meglerens opplysning om husets alder: «Årstallet 1968 kom frem både av matrikkelen og takstmannens tilstandsrapport. Det var heller ingen visuelle forhold ved boligen som indikerte at aldersangivelsen var unyansert.»

Og ettersom huset «i det alt vesentlige ble oppført i perioden 1964–68, herunder tilbygget i 1986», mener selskapene at det er åpenbart at megleren uansett ikke ville ha oppgitt «årstallet 1927/1937».

Ifølge sluttinnlegget ville uansett tilstandsrapporten, basert på visuell undersøkelse, ha vært tilnærmet lik, siden skadene som er avdekket, uansett lå skjult.

At det verken forelå ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, ga ingen grunn til nærmere undersøkelser, ifølge Vøien:

«Megler var vel kjent med at eldre boliger ofte mangler både midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og/eller at disse attestene kan ha kommet bort i kommunenes arkiver. Megler var også kjent med at det ved endring av plan – og bygningsloven den 1. juli 2015 ble innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt etter 1998.»

– Huset ville hatt samme pris

De saksøkte mener at det ikke er noen holdepunkter for å hevde «at markedsverdien eller salgssummen er blitt påvirket av de unøyaktige opplysningene om boligens alder».

«Tvert imot vil EM 1/Tryg anføre at boligens markedsverdi ville ha vært nøyaktig den samme dersom boligens (del)alder var blitt avdekket før salget. Det selges relativt mange førkrigshus (oppført i laftet plank) og det er en gjengs oppfatning at slike hus (rent konstruksjonsmessig) gjerne har vel så gode bygningsmessige kvaliteter som hus bygget frem til 60–70 tallet. Det er uansett ikke grunnlag for å legge til grunn at boligen ville ha blitt solgt for kr 550.000 mindre», skriver Vøien.

Aftenbladet har spurt om advokat Vøien ønsker å kommentere dette avsnittet sett i lys av følgende fra salgsoppgaven fra Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom:

«Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid.»

Og fra tilstandsrapport: «Enebolig oppført i 1968 med tilbygg i 1986. (...) Enkelte tilstandsgrader er gitt kun ut ifra alder og hva som er forventet teknisk levetid på bygningsdelene i denne del av landet.»

Etter at Aftenbladet har sendt nye spørsmål til advokat Vøien, svarer hun dette:

– Tryg har som prinsipp at vi ikke gir forhåndskommentarer til saker som skal for retten, det gjelder også denne saken. Det vises således til vårt sluttinnlegg, som besvarer flere av de spørsmål som tidligere er stilt. Saken vil også bli ytterligere belyst under rettsforhandlingene.