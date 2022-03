KRISTIANSAND: Brannen ble meldt klokka 12.44. Bygget, som tilhører Studentsamskipnaden i Agder, ligger i Marviksveien på Lund i Kristiansand.

Politiet opplyste i sin første melding at brannen hadde oppstått på et kjøkken. Bygget ble raskt tømt for folk.

Klokka 12.50 opplyste politiet at brannvesenet hadde kontroll på stedet og at brannen var slokket.

– Det er en brødrister som har gått varm. Det er røyk og sotskader, sier Hans Arne Madsen, vakthavende brannsjef i KBR, til Fædrelandsvennen.

Personene som befant seg i bygget oppdaget brannen og varslet brannvesenet. Madsen sier videre at det var åpne flammer da brannvesenet kom til stedet.

Det er ikke kjent hvor mange personer som ble evakuert.

Saken oppdateres.