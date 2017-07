– Radio Sør blir aldri det samme uten bestevennen min

KRISTIANSAND: – Alt i livet mitt kan kobles til tiden vår i radioen, sier Tore Mydland.

Som 14-åring troppet han og bestekompisen Kjetil Nevestad opp utenfor døra til datidas Radio Ung Kristiansand. Lite visste guttene om at de skulle få se arbeidsplassen vokse, og bli Sørlandets største lokalradiokanal.

I dag står Tore oppført som styreleder, ansvarlig redaktør og partner i Radio Sør. Jobben som fikk ham til å starte opp firmaet Mydland Mediekompetanse, og som ga ham lokalradioprisen i 2014.

Nå skal guttedrømmen leve videre uten ham. 46-åringen løfter blikket mot nye utfordringer som skoleleder ved Torridal skole.

Les også: Dette gleder vi oss i 2017

Tores private bilde

Mange jern i ilden

Tore driver aldri med bare én ting. Jobben i Radio Sør har han hatt ved siden av studier og arbeidet som lærer, i tillegg til engasjementet i sivilforsvaret, meddommer i tingretten og mye mer. De siste 18 årene har han jobbet fulltid som kontaktlærer og IKT-ansvarlig ved Sjøstrand skole.

Men for en stund tilbake merket han at det var på tide å avslutte et av livets kapitler.

– Selv om jeg har vurdert å slutte i radioen en stund, så har jeg ikke klart det. Det har alltid skjedd noe som har stoppet meg, og gjort at jeg vil fortsette.

Hva har forandret seg nå?

– Alt, svarer han trist og fortsetter:

– Det ligger nok mye mer bak denne beslutningen enn det jeg i utgangspunktet hadde innbilt meg.

Les også: Beboere rydder seg sjøutsikt

Bjelland, Kjartan

Et savn

I fjor døde kameraten, Kjetil Nevestad, av hjerteinfarkt. De to var så nære, alltid der for hverandre.

– Det var noe spesielt med Kjetil, med oss. Det var han og jeg, forklarer Tore, og legger til:

– Radioen var jo vår greie, det kan aldri bli det samme igjen uten ham.

Med vennens bortgang forsvant også mye av Tores motivasjon til å drive med den store interessen sin. Til tross for at kameraten hadde en perifer rolle i radioen, var han alltid der. Det ble et tomrom i Tores jobb. Noe helt uerstattelig ble savnet, hver dag.

– Det blir på en måte helt feil for meg å fortsette guttedrømmen vår alene, sier Tore Mydland, som vet at bestevennen hadde forstått valget hans.

Les også: – Camping er trendy

Privat bilde

Et nytt kapittel

1. august står 46-åringen foran den helt nye utfordringen. Å være skoleleder på Torridal er noe han ser fram til.

– Det føles egentlig bare riktig, nå har jeg også en akademisk begrunnelse bak valget om å legge radioen på hylla, sier han og forklarer at den nye jobben byr på mer ansvar og flere utfordringer.

– Dette er det vanskelig å kombinere med Radio Sør. Jeg kan godt drive med mange ting på en gang, hvis alt jeg gjør gir meg energi. Men det må ikke bli for mye heller.

Med det forsvinner radiojobben ut av livet hans.

– Det er jo på en måte babyen min som jeg gir slipp på.

Han vet det blir rart å ikke være en del av selskapets utvikling i tiden framover, men han er ikke bekymret:

– Radioen kommer til å klare seg helt fint uten meg. Det jobber så mange solide folk der.

Bjelland, Kjartan

Ser framover

Tore har bestemt seg. Nå skal han bruke sommeren til å fokusere på det han gleder seg til, samt jobbe for å beholde kontakten med gode venner på Sjøstrand.

– Jeg ser fram til å starte med noe nytt. Det gjør jeg virkelig, sier radiomannen som aldri har følt seg som en glimrende journalist.

Tore Mydland har vært mest glad i å drifte selskapet. Det har han opparbeidet seg en solid erfaring fra. Men dette er annerledes.

– I radioen var jeg en sjef som de ansatte kanskje ikke møtte så veldig ofte, jeg var der på kveldene og jobbet mest hjemmefra. Nå skal jeg nå ut til elevene, og mange, mange flere ansatte. Jeg blir mye mer synlig.

Men med en etterutdannelse innen ledelse, og erfaring fra et vikariat i en lignende stilling, sier han seg klar.

Den nye jobben venter på ham.

Fakta: Om Tore Mydland Aktuell med: Ny jobb som skoleleder ved Torridal barneskole

Utdanning: Adjunkt, med tilleggsutdanning. Psykologi.

Sivilstatus: Gift, og har to barn.