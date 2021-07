Studie: Fritidsfiskere kan få i seg for mye kvikksølv

– Vi vet at fritidsfiskere potensielt er en ekstra utsatt gruppe når det gjelder å få i seg for mye kvikksølv, siden de har god tilgang til, og spiser en del fisk. I tillegg fiskes det mye langs kysten der fisken ofte er mer forurenset, sier forsker Martin Wiech.

I en ny studie har forskere fra Havforskningsinstituttet sett på en spesiell gruppe fritidsfiskere. De som fisker etter sjøkreps.

– Vi så at når de kun spiser sjøkreps, er de godt under det tolerable ukentlige inntaket for kvikksølv, men dersom de spiser mye fisk med høyt innhold av kvikksølv i tillegg til dette, står de i fare for få i seg for mye kvikksølv, sier Wiech.

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift som kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Det meste av kvikksølvet vi får i oss, kommer fra maten vi spiser, særlig sjømat.

– Mye tyder på at fritidsfiskere ofte får fisk som er høyere på kvikksølv enn den fisken som finnes i butikken, fordi de fisker langs kysten der det er mer forurensing, sier hun.