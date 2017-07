Politiloggen 27. juli

ARENDAL: Sauer i veibanen

06.29: Det ble meldt om sauer i veibanen ved Lona Listhøvleri på Saltrød. Bilister ble bedt om å kjøre forsiktig.

MANDAL: Kontroll av båter

03.39: Politibåten kontrollerte 34 båter. Det ble utstedt tre forenklede forelegg for manglende bruk av flyteplagg, og to forelegg for manglende lanterneføring.

MANDAL: Bortvist fra sentrum

02.47: En mann ble bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden på et utested.

ARENDAL: Slo til dørvert

02.06: En mann ble innbrakt til arresten for å ha slått til en dørvert på et utested. Mannen ble anmeldt.

KRISTIANSAND: Innførte mindre mengder hasj

02.05: En dame ble i Hampa anmeldt for innførsel av mindre mengder hasj.

ARENDAL: Kjørte uten førerkort

01.47: En mannlig bilfører ble anmeldt for å kjørt uten gyldig førerkort på E 18.

LILLESAND: Bil i autovernet

00.22: En bil kjørte i autovernet på E 18 ved avkjøringen mot Birkeland. Nødetater kom til stedet. Bilføreren ble meldt som uskadd og bilen ble etter hvert fjernet. Det ble opprettet sak.