Savnet krabbefisker funnet på land

ARENDAL: - Savnet mann ble funnet i god behold av redningshunder i 08.30-tiden lørdag, opplyser Jarl Nilsen, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

En kameratgjeng fisket krabber sammen natt til lørdag. På et tidspunkt ble den savnede mannen sluppet av på land.

Mannen ble meldt savnet av sine kamerater ved 2.30-tiden. Han ble sist observert på land på østre del av Tromøy. Det var usikkert om han igjen gikk i vannet for å fiske krabbe. Han hadde da på seg ei våtdrakt, men var uten mobiltelefon.

– Mannen ble funnet i umiddelbar nærhet fra der han ble sluppet av. Han skal ha gått inn i en hytte som sto åpen, opplyser operasjonsleder.

Iverksatte søk i sjøen

Ved 03-tiden iverksatte politiet en leteaksjon etter mannen. Både redningsskøyte, luftambulanse og brannvesen med dykkere deltok i søket.

Klokken 6.15 var han fortsatt ikke funnet.

– Det som kan gjøres når det kommer til havet er gjort, og det er søkt i et forholdsvis stort område uten funn. Nå konsentrerer vi oss om å søke på land, sa Odde til NTB.

– Sannsynligvis og forhåpentligvis er han på land.

Ved 07-tiden pågikk leteaksjon ved hjelp av et Sea King-helikopter, politihunder, Røde Kors-mannskaper og brannmannskaper.

– Vi har et håp om at han har slitt med å finne fram på grunn av at det var bekmørkt og pøsregn, og at han derfor har lagt seg til å sove i en bod, ei grillbu eller liknende. Derfor ber vi alle beboere på østre del av Tromøy om å sjekke boder og hager på eiendommene sine, forteller operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen ved 07-tiden lørdag morgen.

Vanskelige søkeforhold

Det har gjennom natten vært svært vanskelige søkeforhold på øya, med både vind og kraftig nedbør. I tillegg har det vært svært mørkt.

Mannen fra Arendal beskrives av kameratene som sjøvant med gode svømmekunnskaper. Han er ikke fra Tromøy, men skal være kjent i området.

– Så mørkt som det er nå, så hjelper det ikke at han er kjent. Det er så mørkt at man ikke ser sin egen hånd, sa Odde til NTB klokken 4.45.