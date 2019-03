Brexit er utsatt – britene får to valg

Hele sju timer med diskusjon måtte til på EUs toppmøte torsdag.

Men like etter klokka 23 kom endelig meldingene om enighet. Eller om en «exit fra giljotinen», som en diplomatkilde formulerte det.

Enigheten betyr at datoen for brexit forskyves med minst to uker, fra 29. mars til 12. april.

Samtidig får Storbritannia klare spørsmål å ta stilling til.

Todelt løsning

EUs tilbud er todelt, forklarte EUs president Donald Tusk da han møtte pressen sammen med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker etter møteslutt.

Bakteppet er at Underhuset i London to ganger har forkastet utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram. Neste uke skal de folkevalgte etter planen få en tredje sjanse. Hvis de da godkjenner avtalen, vil dramaet være over.

EU vil da gå med på å utsette brexit til 22. mai for å gi britene tid til å fullføre langdryge formelle prosedyrer i Parlamentet før de går ut.

Må ta et valg om valget

Alternativ to er at Underhuset stemmer ned avtalen. Skjer det, vil utsettelsen kun gjelde til 12. april.

Innen den tid vil Storbritannia måtte peke ut en vei videre.

– Det betyr i praksis at alle alternativer vil forbli åpne fram til denne datoen, sier Tusk.

Men det britene må være klar over, advarer han, er at en ny utsettelse til etter 12. april vil kreve at Storbritannia deltar i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

Sier britene nei til å delta i valget, vil en mer langvarig utsettelse bli umulig.

Valgbekymring

Datoene er ikke tilfeldig valgt. Tvert imot handler det om å unngå det EU frykter skal bli en «juridisk ustabil situasjon» dersom brexit forlenges til etter valget til nytt EU-parlament uten at britene har deltatt.

Valget holdes 23.–26. mai.

I et internt EU-dokument som NTB har fått tilgang til, vises det blant annet til at britiske velgere vil kunne trekke britiske myndigheter for retten for brudd på EU-traktatene hvis de nektes å utøve sin lovfestede rett til å delta.

Samtidig regnes 12. april som siste frist hvis britene bestemmer seg for likevel å delta i valget, rett og slett for å få nye kandidatlister og stemmesedler på plass i tide.

Advarsel fra May

Storbritannias statsminister Theresa May mener utsettelsen stiller Underhuset overfor et klart og tydelig valg.

Selv advarer hun de folkevalgte på det sterkeste mot å gå inn for en løsning som innebærer at Storbritannia må delta i valget til nytt EU-parlament.

– Jeg mener sterkt det vil være galt å be folk i Storbritannia om å delta i dette valget tre år etter at de stemte for å forlate EU, sa hun etter EU-toppmøtet.

Nå håper hun Underhuset vil snu og stille seg bak brexitavtalen hun har forhandlet fram med EU.

– Jeg vet at det er frustrasjon blant parlamentarikerne, sa May.

– Men jeg håper vi alle kan nå enighet. Vi er nå kommet til øyeblikket der en beslutning må tas.