Arbeidsulykke i Dyreparken

En ansatt i Kristiansand Dyrepark ble torsdag kveld kjørt til legevakten etter en ulykke.

KRISTIANSAND: – Han som skadet seg var akrobat på Sirkus Jesper, og falt og slo hodet under en forestilling. Da han blødde en del fra et kutt i hodet, så nok skadene verre ut enn de var. Heldigvis viste det seg at han ikke var blitt alvorlig skadet, sier Mari Thomassen som er HMS-ansvarlig i Dyreparken.

Sirkus Jesper har sine forestillinger i sirkusteltet på festplassen ved Kardemomme by. I beskrivelsen på dyreparkens nettside heter det at forestillingen passer for familier og barn fra tre år og eldre.

