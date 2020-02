Har sprengt bort fjellparti over fylkesvei

Fylkesvei åpnes fredag morgen etter at det er sprengt og boltet gjennom natten.

Denne steinblokken fryktet man skulle rase og veien ble stengt. Foto: Espen Sand

LINDESNES: Klokken 05.00 fredag morgen åpnes fylkesvei 460 mellom Vigeland og Spangereid for trafikk.

Det blir dog lysregulering på grunn av at kun ett felt åpnes.

– Torsdag ettermiddag og kveld ble det gjort en vellykket sprengning i det usikre fjellpartiet over fylkesvegen. Det jobbes med bolting og sikring sent torsdag kveld og natt til fredag, skriver kontaktperson Geir Norum i Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Veien ble stengt for to uker siden da entreprenøren kom over et ustabilt fjellparti over fylkesveien ved Snik. Da var den stengt i tre dager før den åpnet.

Torsdag klokken 16.00 stengte veien igjen for at entreprenøren skulle foreta nødvendig sprengings- og boltingsarbeid.

Det blir gjennomført gjennom natten, og fredag morgen åpnes altså veien igjen.

Her sikrer entreprenøren fjellsiden. Foto: Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune

