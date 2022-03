LILLESAND: Natt til søndag 12. desember ble bensinstasjonen ranet av en maskert person. En måned senere ble en 15 år gammel gutt pågrepet og siktet.

Nå er 15-åringen dømt til ett års ungdomsstraff. Han slipper dermed å sone i fengsel, hvis han overholder vilkårene for en slik straff. Dersom han bryter vilkårene risikerer han å måtte sone den subsidiære straffen på fem måneders fengsel.

Gutten ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Ifølge dommen brukte 15-åringen «en vape» til å gjennomføre ranet. Gutten skal ha skjult e-sigaretten bak et skjerf og rettet denne mot mannen i kassa. Han fikk med seg 2000 kroner i kontanter, tobakk og snus og stakk fra stedet til fots.

Gutten skal ha solgt utbyttet videre etter ranet. Ifølge dommen er kjøperne ukjent for politiet.

Straffen på ett års ungdomsstraff var i tråd med påstanden fra politiet.

«Retten finner videre at dette er en riktig, nødvendig og hensiktsmessig straff i dette tilfellet. Straffen vil være markert og følbar, samtidig som den kan tilpasses tiltaltes behov og være et viktig bidrag til en positiv utvikling for ham», heter det i dommen.

15-åringen ble også dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til bensinstasjonen og bensinstasjonens forsikringsselskap.