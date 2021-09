ME-syke Guro (20) var lovende fotballspiller. Nå tilbringer hun dagene til sengs.

Det begynte med et flåttbitt og en borreliose-infeksjon høsten 2016. På det tidspunktet var 15 år gamle Guro Kjeilen Jakobsen elev i første klasse på idrettslinjen. Hun var en lovende fotballspiller, hadde plass på kretslaget og skulle trene med guttene.

Slik gikk det ikke.

– Utover høsten ble jeg stadig dårligere, men prøvde å trene og henge med. Helt til vinteren 2017. Da sa kroppen helt stopp. Etterpå var det ingen skole og ikke mer trening, forteller hun.

Diagnosen er kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Fem år seinere tilbringer 20-åringen dagene på soverommet i sokkelleiligheten i forelderens hus på Askøy.

I mellomtiden har en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen lett etter årsaken til ME. Det fins ingen test behandling for ME, en sykdom som kan være svært invalidiserende.

– Målet vårt er å finne en biomarkør, samt effektiv behandling og til slutt en kur, sier professor Karl Johan Tronstad, leder av forskergruppen.

En biomarkør er noe som kan måles for å sette en diagnose.

Nå har gruppen publisert nye resultater. Funnene støtter en hypotese om at ME fører til svikt i cellenes energiomsetning.

– Cellene trenger oksygen for å gjøre et arbeid. Det kan se ut som at noe hemmer blodtilførselen til cellene. Vi tror årsaken er en autoimmun mekanisme, sier han.

UiB-forskerne har tidligere påvist at et sentralt enzym i cellenes energiomsetning var hemmet hos ME-pasienter.

– Oppsiktsvekkende mange forskjeller

Denne gangen har de gått bredere ut og sjekket 1700 ulike substanser i blodet til 83 pasienter og 35 friske kontrollpersoner. Da fant de at for 300 substanser, særlig fettstoffer og aminosyrer, er nivået ulikt for friske og syke.

– Det er oppsiktsvekkende at så mange substanser endres hos de syke, sier Tronstad.

Det er første gang at forskere har undersøkt blodet til ME-syke så grundig.

– Er noen av disse substansene egnet som test for sykdommen?

– Nei, det er de ikke. Selv om nivåene er ulike, er de alle innenfor normalnivået og kan ikke alene utgjøre en test.

UiB-forskerne leter etter en fysisk årsak til ME. Andre mener ME-syke kan tenke seg friskere; at sykdommen kan behandles med kognitiv terapi. Dette har i årevis vært en stridssak.

Vis fakta ↓ Hva er ME CFS/ME (kronisk utmattelse/myalgisk encefalomyelitt) er en kompleks sykdom uten kjent årsak (ME i dagligtale). Hovedproblemet er langvarig og til tider invalidiserende utmattelse.

Nær 6000 mennesker i Norge lider av ME, målt etter strenge kriterier for diagnose. Forekomsten er høyest blant jenter i alderen 15 til 19 år og blant voksne i 30-årene.

Forskergruppen på UiB har publisert resultater som støtter en hypotese om at ME skyldes en autoimmun mekanisme. Artikkelen er publisert i The Journal of Clinical Investigation.

Noen endringer var felles hos grupper av ME-syke. Andre var ulike pasientene imellom. Det tyder på at kroppens reaksjon på sykdommen varierer fra person til person.

Slutt på pengene

Blodprøvene ble samlet inn i forbindelse med studier der Rituximab og annen immunrettet behandling ble prøvd mot ME. Blodprøvene ligger i en biobank og er brukt til videre forskning.

Nå kan det imidlertid være slutt.

UiB-prosjektet fikk i 2017 nær ti millioner kroner fra Norges forskningsråd. I år er pengene brukt opp.

Tronstad søker om ny støtte og krysser fingrene:

– Vi tenker på videre muligheter. Vi har spor å følge.

– Fanget i en kropp som ikke er min

Guro Kjeilen Jakobsen ønsker intenst at forskerne skal løse gåten.

– Det er ingenting jeg heller vil enn å få livet tilbake.

I fem år har hun opplevd at helsetilstanden stadig har forverret seg. Magen stoppet opp, blæren sviktet. I sommer fikk hun utlagt tarm.

Utenfor soveromsdøren står en rullator. Skal hun opp og stå, må hun støtte seg til den. Ute trenger hun rullestol.

Tre ganger om dagen kommer hjemmesykepleiere og hjelper med mat og stell. Foreldrene støtter henne og følger opp. Tre yngre brødre er godt selskap.

Sammen med henne i sengen ligger katten og dormer. Ett år gamle Gunhild, som katten heter, stikker på eventyr iblant, men stort sett er hun til kos og selskap for matmor.

– Det kjennes som jeg er fanget i en kropp som er min, men ikke er meg, sier 20-åringen.

Åpnet opp

«Tenk om jeg bare våknet en dag og så viste det seg at de siste fem årene bare var et langt, forferdelig mareritt.»

Slik innleder Guro Kjeilen Jakobsen sin nyeste post på Facebook. Det siste året har hun delt åpent på sosiale medier hvordan det er å leve med alvorlig kronisk sykdom.

– Jeg vil gjerne vise at ikke alt er så rosenrødt der ute, sier hun.

Jakobsen tviholder på håpet om en dag å bli frisk. Hun er glad for forskningen som pågår, men våger ikke selv å lese om resultater. Heller ikke om andre alvorlig syke:

– Jeg er så redd for å høre noe som fratar meg håpet, sier hun.