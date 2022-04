Politiet etterforsker om dobbeltdrapet på Søm i Kristiansand i slutten av mars kan ha vært et æresdrap.

KRISTIANSAND: – Æresdrap er en av hypotesene vi etterforsker og det er naturlig å se på familiens bakgrunn, religiøse ståsted og andre faktorer rundt dette, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge til TV 2.

Mannen i 50-årene fra Syria meldte seg selv for politiet etter at han skal ha drept ektefellen og sin 20 år gamle datter på Søm mandag den 28. mars i år.

Politiet bekrefter nå at de undersøker om spørsmål om ære kan ha vært utløsende for drapene som skjedde i boligen til familien. Kona var 42 år gammel og syrisk statsborger, mens datteren var norsk statsborger.

– Jeg vil understreke at dette er en av flere hypoteser og at politiet undersøker flere mulige motiver for hvorfor drapene skjedde, Bryge til kanalen.

Fædrelandsvennen vet at kvinnene skal ha blitt utsatt for stikkskader under hendelsen den 28. mars.

Vurderer mannens tilregnelighet

Den siktede mannen er fremdeles ikke avhørt i saken og er fremdeles innlagt for behandling på sykehus.

Vegard Øksendal Haaland og Siv Gerd Agneta Nilsson har fått i oppgave å vurdere mannens tilregnelighet.

Til Fædrelandsvennen har Haaland uttalt at psykiaterne har fått frist den 23. mai til å levere sin rapport på den siktede.

Politiet fikk melding om en alvorlige voldshendelse på Søm i Kristiansand midt på dagen 28. mars. To kvinner ble fraktet med alvorlige skader fra adressen øst for Kristiansand sentrum.

Kvinnene døde kort tid etter ankomst ved akuttmottaket i Kristiansand.