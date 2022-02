OSLO: Sentralstyret er partiets høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Valgkomiteen har enstemmig foreslått Horrigmo som én av de seks direktevalgte sentralstyremedlemmene som skal velges av landsmøtet 2. og 3. april.

Valgkomiteen har også enstemmig foreslått gjenvalg av Steinar Olsen (51) fra Kristiansand som direktevalgt sentralstyremedlem. Sentralstyret består ellers av partiets arbeidsutvalg og representanter fra fylkene.

Horrigmo som nå er bosatt i Ski øst for Oslo, har blant annet vært statssekretær for Monica Mæland i Kommunaldepartementet og for Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet. Steinar Olsen er mest kjent som gründeren bak tur- og fritidstøykonsernet Stormberg.

Det er fylkesleder i Agder Høyre, Harald Furre, som er leder av Høyres valgkomité.

Erna Solberg ble som ventet foreslått gjenvalgt som ny partileder. Henrik Asheim foreslås som ny 1. nestleder.