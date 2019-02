Dom i drapssak i Kristiansand faller tirsdag

Saken ble avsluttet i Kristiansand tingrett mandag 21. januar. Tirsdag har tingrettsdommer Ben Fegran innkalt de to meddommerne til domskonferanse, og utpå ettermiddagen kommer den endelige dommen.

Aktor har lagt ned påstand om 21 års forvaring for 43-åringen. Påtalemyndigheten mener minstetiden bør være 10 år i saken.

En ankesak er allerede forhåndsberammet til 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

For 17 år siden ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

I tillegg har påtalemyndigheten tiltalt henne for å ha forgiftet en tredje mann flere ganger og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner på et av hans kredittkort.

Rettssaken mot kvinnen startet i tingretten 12. november i fjor.

Les også: