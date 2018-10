Flere inn enn ut av KrF etter Hareides venstrevri

43 av dem som har meldt seg ut, oppgir politisk årsak, opplyser KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset til NTB. Partiet kjenner ikke til begrunnelsen til dem som melder seg inn, men Høvset bekrefter at antallet innmeldinger i helgen var uvanlig høyt.

– Glad for at 224 mennesker har meldt seg inn i KrF siden fredag. Jeg ønsker dere velkommen på KrF-laget. Sammen for et varmere samfunn, skrev Hareide på Twitter tirsdag.

Partiet er svært splittet i synet på om det bør samarbeide med den borgerlige regjeringen, eller kaste den og heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår.

Begge nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet først skal forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Bli i opposisjon?

Et flertall på fem av KrFs åtte stortingsrepresentanter ønsker at partiet samarbeider til høyre, snarere enn venstre, ifølge VG.

Men en av de fem VG refererte til, parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, peker på en tredje vei: Å bli i opposisjon.

– I en situasjon hvor partiet blir delt, kan det være behov for å få et tredje alternativ for å unngå en avskalling. Jeg vil prøve å få fram det, selv om jeg er klar over at det er en krevende situasjon å stå i, sier han til Dagens Næringsliv.

Blant dem som har reagert på Hareides råd, er tidligere andre nestleder Inger Lise Hansen, som sier at hun ikke stemmer på KrF hvis de samarbeider med Ap.

– Jeg er glad i KrF og har brukt mye tid på å kjempe for det verdigrunnlaget partiet står for. For meg blir partiet noe annet ved å søke regjeringsmakt på venstresiden, sa Hansen i VG mandag.

Lederdiskusjon

Selv om Hareide selv har sagt han gjerne vil fortsette å lede partiet uansett veivalg, har enkelte også åpnet diskusjonen om hans posisjon. Anne Ma Timenes, hovedutvalgsleder og fylkestingsmedlem for KrF i Vest-Agder, mener han ikke kan fortsette, ifølge NRK.

Utspillet irriterer imidlertid Gulen-ordfører Trude Brosvik, som også er partiets kandidat til jobben som fylkesordfører i nye Vestland.

– De som nå tar opp dette, har ikke partiets beste i tankene, sier hun til samme kanal , og avviser at det er en lederdebatt i partiet nå.

Etter å ha lyttet til de sprikende rådene fra ledertrioen, besluttet KrFs landsstyre fredag å innkalle til et ekstraordinært landsmøte 2. november for å avgjøre samarbeidsspørsmålet. Fram til da skal saken diskuteres i partiets lokallag og fylkeslag, som velger delegater til landsmøtet.