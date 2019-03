Gullknapp får millionstøtte av staten

I 2014 var statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) klar på at Gullknapp flyplass ikke vil få støtte av staten. Nå jubler Åshild Bruun-Gundersen (Frp) over at flyplassen har fått 5,4 millioner over statsbudsjettet.