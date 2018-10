Legger ned bussrute mellom Kristiansand og Stavanger

KRISTIANSAND: Boreal Travel AS, som nylig tok over bussdriften i Kristiansand-regionen, melder onsdag at de innstiller Sør-Vestekspressen med virkning fra 1. januar neste år.

Denne ruta har gjennom 31 år fraktet folk mellom Kristiansand og Stavanger.

Det er synkende antall passasjerer de siste årene og en økning i kostnadene som ligger bak nedleggelsen, ifølge selskapet selv.

– Vi har gjort flere tiltak for å opprettholde tilbudet. Antall avganger har blitt tilpasset reisemønsteret til de reisende, og ulike markedsføringstiltak har blitt gjennomført. Dessverre har ikke tiltakene ført fram, sier divisjonsleder fly- og ekspressbuss Frode Elverum i Boreal Travel, i en pressemelding.

Sør-Vestekspressen er et produkt i Nor-Way Bussekspress, og nedleggelsen medfører et hull i Nor-Ways rutetilbud fra Bergen til Oslo på Sør-Vestlandet.

– Vi beklager at tilbudet nå blir lagt ned, og vil takke alle kundene som har benyttet seg av Sør-Vestekspressen gjennom årene, sier Elverum i pressemeldingen.

Lavprisekspressen er den andre bussaktørene på strekningen.