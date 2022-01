KRISTIANSAND: – Budskapet mitt er at teknologi er for alle! Ikke bare for gutter, sier Helene Berntsen (24) entusiastisk på telefon.

1. mars skal 15-åringene i fylket velge videregående skole – et valg som ikke er like lett for alle ungdommer å ta. Helene Berntsens beste tips er å følge magefølelsen ved å velge noe du virkelig interesserer deg for.

– Sett dine egne mål og drømmer og lytt til deg selv. For min del valgte jeg allmenn med fordypning i alle realfag, noe som passet meg, sier ingeniørstudenten.

Den eneste jenta i klassen

Helt siden videregående skjønte Berntsen at interessen for kjemi og teknologi en dag skulle bli hennes karrierevei.

Venndølen er nå i gang med master i mikro- og nanosystemteknologi på Universitetet i Sørøst-Norge i Vestfold, hvor hun gjennom studiene også jobber med romfartsteknologi på Kongsberg Space Electronics.

Berntsen mener det er synd at ikke flere unge jenter blir oppfordret til å velge teknologi som studieretning.

– Under bachelorstudiene i nanoteknologi var jeg i flere år den eneste jenta i klassen, mimrer hun.

– Hva tror du det skyldes?

– Jeg tror ikke unge jenter blir oppfordret til å interessere seg for elektronikk, slik som gutter blir. Det handler om samfunnsholdninger, mener Berntsen.

Jobber med romfartsteknologi

Når Berntsen blir ferdig utdannet får hun tittelen sivilingeniør, og på Kongsberg Space Electronics er hun parts-ingeniør som enkelt forklart betyr at man jobber med elektriske deler til produktene.

I studietida har hun opparbeidet seg gode jobberfaringer på flere spennende prosjekter.

– Jeg har jobbet med blant annet satellitteknologi. Og i verdensrommet er det jo slik at absolutt alt må stemme. Så dette er veldig spennende arbeid, sier hun

– Jenter trenger mer informasjon

Karoline Løvall er prosjektleder i Jenter og Teknologi – et prosjekt i regi av NHO som har som mål å øke kvinneandelen på tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

– Problemet er ikke at jenter ikke kommer inn på teknologiutdannelser, det er at for få jenter som søker. Det må vi gjøre noe med, sier Løvall.

Videre viser hun til en undersøkelse gjennomført av KANTAR I 2019 på vegne av NHO, der det kom fram at 6 av 10 jenter trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdannelser som finnes.

– 5 av 10 sier de har liten eller svært liten oversikt over hvilke teknologiutdannelser som finnes. 3 av 5 jenter ønsker mer informasjon over hvilke yrker teknologiutdannelser leder til. Unge jenter mener at foreldrene deres har bedre oversikt over teknologiutdannelser enn karriereveiledere har, og kun 44 prosent av foreldre vil anbefale sin datter å velge teknologistudier, oppsummerer Løvall om undersøkelsens funn.