Skadet politimann blir holdt i kunstig koma

KRISTIANSAND: – Legene i Oslo er veldig godt fornøyd med jobben som ble gjort med politimannen i Kristiansand og de er optimistiske. Han skal i dag gjennomgå nye operasjoner. Han blir holdt i kunstig koma et par dager for å unngå smerter og hvile kroppen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding onsdag morgen.

Etterforskes av Spesialenheten

Politimannen ble alvorlig skadet i forbindelse med en øvelse på politiets skytebane på Flakke Loner i Birkenes tirsdag formiddag.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, som ankom ulykkesstedet tirsdag ettermiddag.

– Vi fortsetter med tekniske undersøkelser på stedet i dag. Vi fortsetter også med øvrige etterforskningsskritt, blant annet avhør, sier etterforskningsleder Helle Gulseth i Spesialenheten til Fædrelandsvennen.

Hvordan politimannen ble skadet er foreløpig ukjent. Politiet har avvist at det dreier seg om en skyteulykke. Verken Agder politidistrikt eller Spesialenheten vil si noe konkret om hendelsesforløpet.

– Vi jobber fremdeles med å kartlegge hva som har skjedd. Det blir derfor ikke riktig å kommentere dette nå, sier Gulseth i Spesialenheten.

Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Hørte høyt smell

Et vitne Fædrelandsvennen har vært i kontakt med har opplyst at han hørte et høyt smell i området tirsdag formiddag.

– Av og til hører vi at de trener på arenaen, men jeg har aldri hørt et smell som dette, sa Håkon Flakk til Fædrelandsvennen tirsdag kveld.

Tirsdag kveld ankom Oslo-politiets bombegruppe ulykkesstedet. I løpet av kvelden ble det søkt med metalldetektor i området.

– Jeg har ikke noe informasjon om dette arbeidet. Det er Agder politidistrikt som har rekvirert bombegruppa, sier Gulseth.