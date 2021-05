Her skjer det igjen: – Livsfarlig, unødvendig og uvettig

KRISTIANSAND: Tidligere samme dag skjedde det samme i Vågsbygd.

– Hvis dette var den nye trenden tenker jeg at det er skummelt, også for sjåføren som er uvitende. Busselskapet må ta grep hvis dette er blitt «in», sier en familiefar (32) fra Vennesla til Fædrelandsvennen.

Han satt i bil på vei hjem fra jobb da han havnet bak en buss på strekningen mellom Nodeland og Hortemo i Songdalen. Klokka var rundt 15.10.

Forsvant i mengden

Langt der framme observerte han en unggutt som klamret seg fast bakpå bussen i flere hundre meter. Muligens har han hoppet på ved Nodeland, men det kan ikke vitnet si sikkert.

– Grunnen til at jeg reagerte var at jeg akkurat hadde lest om den første hendelsen før jeg kjørte fra jobb. Jeg kjørte på og prøvde å blinke på bussen for å få den til å stoppe. Etter at vi passerte den krappe svingen før Hortemo kom et busstopp på høyre hånd, jeg stoppet da og fikk snakket med bussjåføren, forteller venndølen til Fædrelandsvennen.

Bussjåføren var svak i norsk, eller mer presist venndølsk, derfor er 32-åringen usikker på hvor mye sjåføren forsto av det han fortalte.

På busstoppet hoppet mange ungdommer av bussen, og den uvørne «gratispassasjeren» forsvant i mengden. Han antydes å være i sen ungdomsskolealder.

– Det er livsfarlig

Sjåføren sier fartsgrensen er 50 og 60 km/t på strekningen, og at bussen nådde opp i 60 km/t. Han tør knapt tenke på konsekvensene av et uhell.

– De har lite fotfeste, som jeg kan tyde, det er armene de holder med. I 60 km/t er det begrenset hvor lenge du klarer å holde, tenker jeg, sier vitnet.

Busselskapet Boreal Norge opplyser sent tirsdag kveld at de – i likhet med den første hendelsen – ikke har fått melding om det andre tilfellet.

– Vi har sendt ut melding til alle sjåfører i Kristiansands-regionen der vi ber dem være ekstra obs. Så må vi på det sterkeste oppfordre folk til ikke å gjøre dette. Det er livsfarlig, unødvendig og uvettig, også overfor andre. Sånn vil vi ikke ha det, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes til Fædrelandsvennen.

Fadnes har ikke hørt om det annensteds i landet heller, og verken tror eller håper det er snakk om en ny trend.