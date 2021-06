Stort smitteutbrudd i Grimstad

GRIMSTAD: – Grimstad har i løpet av tirsdag opplevd en massiv smittespredning som gir grunn til omfattende testing blant unge mellom 15 og 20 år. Vi har i løpet av dagen fått 26 positive tester, sier kommuneoverlege Vegard Vige i en pressemelding.

Alle positive prøver på covid-19 har tilknytning til aldersgruppen 15 til 20 år, og for å få en best mulig oversikt ber kommunen alle i aldersgruppen 15 til 20 år bestille test på kommunens hjemmesider.

– Bemannet opp

«Dette er det største smitteutbruddet så langt i pandemien, og vi har bemannet opp kraftig for å møte den ekstraordinære situasjonen», skriver kommunen.

Kommuneoverlegen i Grimstad ber alle unge utsette og avvente alle sosiale samlinger.

– Det er helt avgjørende for oss at rådene om test og sosiale begrensningen følges for å få en oversikt over situasjonen, sier han.

Bekymret

Rektor ved Dahlske videregående skole er svært bekymret.

– Hvordan skal det bli i sommer? Nå er det skoleferie, og ungdommene vil slippe seg løs, sier rektor Gunhild Espeset til Fædrelandsvennen.

Smittesporingsteamet i Grimstad jobber for fullt for å få oversikt over situasjonen.

Tirsdag ettermiddag opplyste Agder fylkeskommune at 11 elever var bekreftet smittet ved Dahlske videregående siden mandag kveld.

– Det innebærer at om lag 100 elever og et par ansatte må i karantene. Det gjelder også for husstandsmedlemmer som må i ventekarantene, sa rektor Espeseth.

Saken oppdateres