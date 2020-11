Vil ikke legge ned skole i gamle Songdalen

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) regner ikke med at det blir flertall for å legge ned Rosseland skole. Tirsdag var han på befaring på skolen sammen med blant andre Renate Hægeland, gruppeleder i Høyre. Foto: Kjetil Reite

Skolen sto i fare for å bli nedlagt for å spare penger i den nye kommunen. Men det er ingen ting som tyder på at det er flertall i bystyret for å stenge Rosseland skole i gamle Songdalen. I hvert fall ikke i denne omgang.

