Drapssiktet kvinne i Kristiansand hyrer privatetterforsker

Abrahamsen, som nå jobber som privatetterforsker, bekrefter engasjementet overfor VG.

– Jeg skal følge saken i retten og gjøre et arbeid i forkant av rettsbehandling, sier Abrahamsen.

Abrahamsen forteller at han ikke har gått gjennom saken ennå og ikke kan si noe nærmere om arbeidet han skal gjøre.

Ifølge kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, bekreftet Kristiansand tingrett fredag at han får bruke en privatetterforsker.

– Jeg har bedt om dette fordi påtalemyndigheten skal stille med to etterforskere fra Kripos som skal følge saken som bistand, sier advokaten.

Sjubarnsmoren er tiltalt for å ha kvalt ekskjæresten, trolig med en pute, etter å ha gitt ham en dødelig mengde tabletter av typen Stilnoct i 2014. Påtalemyndigheten mener også at hun tok livet av faren sin i 2002. Kvinnen nekter straffskyld for drapene.

Rettssaken starter 12. november, og Kristiansand tingrett har satt av tiden fram til 25. januar til behandlingen.