Power ba om kundes BankID og personnummer over telefon

NRK skriver at en 75 år gammel kvinne fra Sørlandet skal ha blitt bedt om oppgi personlig informasjon om kodebrikke, passord for BankID og personnummer over telefon da hun ønsket å betale en komfyr med faktura hos Power.

Dette reagerte kvinnens datter på, og klagde dermed butikken inn for Forbrukertilsynet.

Svikt i rutinene

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, sier til NRK at han aldri har hørt om lignende tilfeller.

– Metoder som dette brukes av svindlere, sier han til kanalen.

Han får støtte av direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, som sier at det må ha skjedd en svikt i rutinene hos butikken.

Legger seg helt flate

Power bekrefter at det har vært en glipp i rutinene.

– Vi legger oss helt flate og beklager. Det har ikke skjedd tidligere, og det vil ikke skje igjen. Vi har tatt det opp på høyeste hold i kundeserviceavdelingen. Vi må bare ta selvkritikk på dette. Det var en feil og en rutinesvikt. Sånne ting skal ikke skje, sier Markedssjef i Power, Elizabeth Gill til NRK.