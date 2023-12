Therese (t.v.) og Mathea Furuborg Aslaksen har hengt opp julestjerna i boligen på Grim. Hver dag ser de på tv-serien «Snøfall 2», som handler om et barn med en kreftsyk forelder. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Mathea (10) mistet pappaen sin: – Det blir en litt rar jul

Mens julekalenderen «Snøfall 2» får kritikk for å være for trist for barn, mener Mathea Furuborg Aslaksen at det er viktig med en serie som handler om syke foreldre. Hun kjenner seg nemlig igjen.