Gjestehavnene venter på korona-instruks

Gjestehavnene på Sørlandet har ulike tiltak for å hindre koronasmitte i sommer. Felles for alle er at de venter på skikkelig instruks fra myndighetene om hva de skal gjøre.

Det går mot ny båtsesong for gjestehavnene som også må forholde seg til korona. Alle venter på nasjonale føringer. Bildet er fra gjestehavna i Mandal. Foto: Jarle R. Martinsen

AGDER: – Vi trenger å vite hvordan vi skal håndtere sommeren. Hva gjør vi for eksempel om det kommer båter fra Danmark eller Tyskland? Jeg har jo ikke politimyndighet til å be de snu eller at de skal gå i karantene, sier ansvarlig for Kristiansand gjestehavn, Kjell Anders Kløve Olsen.

Fædrelandsvennen har ringt mange av gjestehavnene på Sørlandet der samtlige sier de trenger nasjonale føringer. Noen har innført helt lokale tiltak som nettopp i Kristiansand.

– Vi har som et førstetiltak satt ned forbud mot at båtene kan fortøye ripe mot ripe. Vi kan ikke ha det slik at folk må gå over i hverandres båter for å komme i land, sier Olsen.

Stengt av

Når vi snakker med ham på tampen av april, er i tillegg fellesanlegget for dusj og toalett stengt av.

– Der er det ikke mulig å holde to meters avstand. Dessuten er det ikke bare folk fra båtene som bruker anlegget, men også folk som kommer fra byen. Det kan derfor lett bli for mange i bygget, sier han.

Gjestehavna i Kristiansand. Foto: Erlend Iversen Skarsholt

Han har et lite dusj- og do-avlukke som kan brukes en og en.

– Her tenker vi å ha åpent med hyppig desinfisering, sier Olsen.

Så langt i vår har det ikke vært noe problem med uforsvarlighet fra gjestene. De holder seg på avstand og bruker egen do og dusj i båtene.

Doblet renholdet

Teknisk sjef i Lillesand Gjestehavn, Steinar Eberg, sier at de vil ha åpnet fellesareal med dusj, do og vaskemaskin.

Gjestehavna i Lillesand. Foto: Kjartan Bjelland

– Vi dobler renholdet og vil minst en gang i timen gå rundt for å tørke av og desinfisere berøringspunkter som kraner, håndtak og så videre, sier han.

I tillegg blir det montert opp en rekke antibac-stasjoner og plakater med informasjon med smittetiltak. Havnevertene vil også ha som oppgave å se til at reglene overholdes.

– Så mye mer er vanskelig å gjøre. Vi må lene oss på at folk er ansvarlige, sier Eberg.

Stengt av fellesarealet

Daglig leder for Åros gjestehavn, Kristian Herlofsen, har stengt av alt av fellesareal slik som do- og dusjanlegg, svømmebassenget og hoppeputa for å hindre smitte.

– Vi gjør det for sikkerhets skyld og i påvente om nasjonale retningslinjer, sier han.

Gjestehavna og campingen for øvrig er åpent som vanlig. Alt av berøringspunkter blir desinfisert mye oftere enn vanlig. – Med de tiltak vi nå gjør, mener jeg vi har grei kontroll, sier han.

Inntil han får noen annen beskjed, vil personer i utenlandske båter få beskjed om at de må forhold seg til 14 dagers karantene.

Null strøm og vann

Beredskapskoordinator i Farsund, Anja Pettersen, sier at de så langt har bestemt at det kun skal være mulig å bruke toalett og mulighet for tømme søppel.

– Vi vil ikke tillate bruk av strøm eller vann. Men ingenting er hogget i stein, mye kan endre seg før vi kommer til sommeren, sier hun.

Utover dette er det ikke bestemt andre tiltak foreløpig.

I Mandal sier havnefogd Olav J. Neset at de ikke har bestemt spesielle tiltak foreløpig. Her er serviceanlegget for dusj, do og klesvask åpnet til vanlig bruk.

– Bortsett fra at vi nå rengjør anlegget oftere, venter vi på nasjonale føringer som vi vil forholde oss til, sier han.

Det går mot båtsesongen for gjestehavnene som også må forholde seg til korona. Alle venter på nasjonale føringer. Bildet er fra gjestehavna i Mandal. Foto: Jarle R. Martinsen

Må dra hjem igjen

Havnesjef Terje Aamot i Flekkefjord har ansvaret for Tollbodbrygga Gjestehavn i sentrum. Han forteller at havna er åpen, men at dusj- og doalegget er stengt.

– Det er for tidlig å si om anlegget blir stengt i hele sommer, sier han.

– Hva gjør du om det kommer en tysk båt tøffende?

– De må snu og dra hjem igjen.

Venter på tiltak

Kontorleder for Arendal havn, Gordon Fuglestad, sier at det er for tidlig å si hvilke tiltak de vil innføre. Også her venter de på nasjonale føringer.

– Enn så lenge vil vi ha åpnet dusj- og doanlegg, men det kan fort bli til at bygget blir stengt av i sommer, sier han.