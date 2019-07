33 båtførere tatt for promillekjøring

KRISTIANSAND: Politiets sjøtjeneste har så langt i sommer kontrollert 1300 båtførere på sjøen og i innlandet.

33 personer har blitt anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det opplyser politiet i en pressemelding sendt ut tirsdag.

– Nå som kveldene blir mørkere, øker også risikoen for ulykker. Alkohol og andre rusmidler øker denne risikoen ytterligere. Nå må sjøfolket tenke seg om slik at vi unngår stygge ulykker i Agder også denne sommeren, sier koordinator for sjøtjenesten, Magnus Von Porat Fiane.

16 tatt av Kristiansand-båten

Politiet har båter stasjonert i Arendal, Kristiansand og Mandal, samt en båt som kontrollerer trafikken i innlandet.

Politibåten i Kristiansand har anmeldt 16 personer for å kjøre båt med promille. Båten i Arendal har anmeldt 10 personer og båten i Mandal har anmeldt fem personer. To personer har blitt anmeldt for promillekjøring i båt på Byglandsfjorden.

– Like nedslående som i fjor

I løpet åtte uker i fjor ble 60 båtførere tatt for å ha kjørt båt med mer enn 0,8 i promille. Ifølge pressemeldingen var det dobbelt så mange som i 2017.

«Dessverre ser sommeren 2019 ut til å bli like nedslående som i fjor», skriver politiet i pressemeldingen.

81 båtførere har fått forenklet forelegg på grunn av for høy fart. 71 har manglet flyteplagg, mens 23 unge personer har ført for store båter med tanke på alder.

– Det er for mange unge personer som kjører båter de ikke har lov til. Ellers oppfordrer vi alle til å bli enda flinkere til å ha på redningsvest ute i båt. Man vet aldri hva man treffer om man faller uti. Redningsvesten redder liv, sier Fiane.