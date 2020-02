Fikk dobbel lønn: Tjente 433.000 kroner på tre måneder

Tidligere mandalsordfører Alf Erik Andersen fikk lønn som både statssekretær og ordfører i desember, ifølge VG. Han mottok i tillegg etterlønn i strid med kommuneloven.

Alf Erik Andersen fikk lønn som både ordfører i Mandal og statssekretær i desember. Selv sier han at han utførte begge jobbene, og mener alt foregikk korrekt. Foto: NTB scanpix

LINDESNES: – Jeg føler ikke jeg har gjort noe feil, og jeg har vært åpen og ærlig hele veien, sier Andersen til VG.

De siste månedene har flere av landet største aviser avslørt toppolitikere som har hatt gunstige etterlønnsavtaler mens de har sittet i regjeringen.

Sist ut var Dagbladets avsløring av fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) doble lønn, som endte med ministerens avgang.

Lørdag kveld skriver VG at Andersen har mottatt dobbel lønn i desember - både som ordfører i Mandal og som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Andersen: – Utførte to jobber

Ifølge VG skal Andersen ha tjent 433.000 kroner i desember, januar og februar.

Selv hevder Frp-politikeren å ha sitt på det rene, og sier han utførte begge jobbene han var satt til å gjøre.

– Det var fordi jeg hadde to jobber. Det er ikke uvanlig i dagens samfunn at mennesker har mer enn én jobb. Som ordfører skjøttet jeg de ordføreroppgavene jeg skulle i desember, jeg var med på åpninger av butikker. Jeg hadde fullt trøkk på begge deler og hadde lange arbeidsdager, så det var en tøff måned, sier Andersen til VG.

Mandalitten sier også han informerte departementet, Statsministerens kontor og partiledelsen om at han mottok ordførerlønn mens han var ansatt som statssekretær.

Fikk etterlønn fra kommunen

Lindesnes kommune innvilget Andersen lønn etter at han var ferdig med sin periode som ordfører. Han fikk utbetalt 113.000 kroner for seks ukers etterlønn i januar og halve februar.

Jan Fridthjof Bernt, emeritus ved Universitetet i Bergen, mener Andersen må betale pengene tilbake.

– Så lenge han får penger fra annet hold, skal dette trekkes fra i ettergodtgjøringen fra kommunen. Dersom han har mottatt ettergodtgjøringen fra ordførervervet samtidig som han hadde annen inntekt, må han altså betale pengene tilbake, sier jusprofessor Bernt til VG.

Irene Lunde i Lindesnes kommune sier etterlønnen til Andersen for januar og halve februar ble gitt i henhold til kommunens reglementet, og var ikke klar over at det var i strid med kommuneloven - slik en kilde i VGs sak slår fast.

Andersen selv har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser lørdag kveld.