Onsdag skriver Politiforum at politidirektør Benedicte Bjørnland rådet Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, til å ta ut permisjon i forbindelse med forholdet han hadde utviklet til kollega Camilla Giske.

Sørlendingen Steven Hasseldal skal ha utviklet et «nært vennskap» til Camilla Giske, leder for felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt.

Hasseldal skal imidlertid ikke ha fulgt politidirektørens råd. Det hele endte opp med at Giske fikk innvilget permisjon for å jobbe et år på Politihøgskolen.

Politiforum skriver at politidirektør Bjørnland skal ha kommet med et råd, ikke et pålegg. Det opplyser Politidirektoratet.

Vurderer habiliteten

Forrige uke ble det klart at politidirektøren hadde besluttet at vedtaket om Giskes permisjon skulle habilitetsvurderes av Politidirektoratet.

Det skal hentes inn juridisk bistand for å vurdere Hasseldals habilitet knyttet til vedtaket.

Det ble samtidig opplyst at Hasseldal flyttes til tjeneste i Politidirektoratet inntil saken er behandlet, mens Ida Øystese konstitueres som politimester.

Ifølge Politiforum vil forholdet mellom Hasseldal og Giske koste millionbeløp, da Øst politidistrikt må dekke både Giskes lønn og utgiftene til en vikar for henne.

Fra Arendal

Hasseldal kommer opprinnelig fra Arendal, og har vært konstituert som politimester Østfold politidistrikt siden august 2014. Før det var han politimester i Sunnmøre politidistrikt fra 2011.

Han har også vært sjef for Grimstad politistasjon, distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland, lensmann i Froland og plan- og beredskapsplanlegger ved Agder politidistrikt.