AGDER: – Bank i bordet, det har vært en grei natt, er oppsummeringen til operasjonsleder Knut Odde på operasjonssentralen søndag morgen.

Han sier at heller ikke russen har skapt noe trøbbel. – De hadde i alle fall en fest i Arendal vet jeg, men det har gått stille og rolig for seg, sier han.

Her er hva som står på loggen etter midnatt:

Kristiansand, klokka 00.23: En moped med to personer på velter ved Møvik. Den ene personen kjøres til sykehus, den andre til legevakt. Ikke alvorlige skader. Sak opprettes.

Kristiansand, klokka 01.45: UP har promillekontroll på RV9 ved Grim. 80 biler kontrolleres, ingen utslag.

Arendal, klokka 02.10: En person bortvises fra sentrum etter å ha vært involvert i et slagsmål på et utested.

Grimstad, klokka 02.50: Bil stanses utenfor sentrum etter mistanke om ruskjøring. Blodprøve sikres og sak opprettes.

Arendal, klokka 04.30: Nødetatene rykker ut til Gårdsveien etter melding om røykutvikling. Viser seg å være tørrkoking. En person får tilsyn av ambulansepersonell.

Grimstad, klokka 05.19: Politiet rykker for andre gang ut til en bopel etter klaging på for høy musikk. Ansvarlig for festen anmeldes for brudd på pålegg gitt av politiet.