– Det hender ofte at tårene renner, sier Elisabeth Thorsen. Ildsjel og daglig leder for Hjelp oss å hjelpe.

Det er syv år siden hun startet organisasjonen som gir hjelp til sørlendinger som trenger hjelp i hverdagen. Året rundt.

Denne fredagen, midt i førjulstida, er det hektisk aktivitet i organisasjonens lokaler i Posebyen. For i år er det spesielt mange som trenger hjelp. Thorsen forteller om 14 henvendelser i uka som gikk, fra folk som strever på grunn av høye strømregninger.

I Fædrelandsvennen har vi skrevet mye om fattigdommen i byen vår de siste ukene. Antallet barn som vokser opp i fattige familier holder seg fortsatt høyt.

En tirsdag ettermiddag kom to av byens brennende sjeler, Svein Inge Olsen og Cynthia Trydal, med et forslag til sjefredaktør Eivind Ljøstad: Et samarbeid med Hjelp oss å hjelpe, slik at ingen skal være sultne eller bekymre seg for regningene i julen.

Derfor sitter vi hos Hjelp oss å hjelpe en fredag før jul, og snakker om hva vi kan få til sammen.

Vi tror mange av oss som går nok en jul med overflod i møte, kjenner på en trang til å bidra.

Dette er vårt bidrag. Vi kaller det en dugnad, og håper privatpersoner og bedrifter blir med.

Elisabeth Thorsen, undertegnede (Mari Horve Reite) og sjefredaktør Eivind Ljøstad i Hjelp oss å hjelpes lokaler i Posebyen. Foto: Kjartan Bjelland

Vi kommer til å lage flere saker fremover. Har du tips til saker, eller ønsker du å bidra, så send oss en melding i dugnad-chaten nederst i saken. Hvis du ønsker, kan du skrive at du har bidratt.

– Vi har fått veldig mye brukt tøy og bidrag den siste tiden, etter sakene i Fædrelandsvennen. Det er strålende. Nå har vi mest behov for penger, slik at vi kan kjøpe mer mat og gavekort. For barnefamilier er særlig gavekort på opplevelser supert. Det er veldig dyrt for mange, sier Thorsen.

Vi ber derfor om:

Bidrag på vipps (503678) eller konto (2801 38 86786), som brukes til mat eller gaver. (Merk gjerne med «juleaksjon»)

– Når jeg selv feirer jul, er jeg helt tom, for førjulstiden er så travel. Men jeg føler meg så glad innvendig, for jeg vet hvor mange vi har klart å hjelpe, sier Thorsen.

Vi håper flere kan feire jul med en slik følelse. På forhånd: Tusen takk for at du bidrar.

Aksjonen varer til og med onsdag 15. desember. Da må Hjelp oss å hjelpe ha tid til å pakke og ordne det praktiske inn mot jul.

Kommer det inn mer penger enn Hjelp oss å hjelpe får ut til jul, overføres det til hjelp resten av året.

Vi har valgt å samarbeide med Hjelp oss å hjelpe i år, men det finnes flere organisasjoner som jobber for fattige i byen. Gi gjerne din støtte til en av disse, om du heller vil det.