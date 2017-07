SØGNE: Brann i sjøbod

05.04: Nødetatene rykket ut etter melding om brann i to sjøboder ved Vigestranda. Brannvesenet fikk kontroll på brannen og startet slukking, samt sikring av nærliggende bygg. Det ble meldt at det etter hvert ikke var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

BYKLE: Løse hester

00.48: Politiet meldte om tre hester som gikk i veibanen på riksvei 9 ved Breidvatn. De kunne komme brått på.