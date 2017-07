Politiloggen 13. juli

– Det har vært en forholdsvis hektisk natt i forbindelse med en del oppdrag på grunn av brann. Ordensmessig har det ikke vært noe spesielt, sier Lars Hyberg, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen torsdag morgen.

Her er dagens hendelser:

KRISTIANSAND: Røykutvikling i bolig

04.26: Det oppstod røykutvikling i en bolig i Nils Fidjelandsvei. Brannvesen ble tilkalt og fikk kontroll på brannen. Ingen personer skal ha befunnet seg i boligen. Ifølge politiet ser det ut til å ha startet i en komfyr på kjøkkenet.

– Det var en mindre brann som ble raskt kontrollert og slått ned av brannvesenet, opplyser Hans Arne Madsen, overbefalsvakt ved Kristiansandsregionen brann og redning.

GRIMSTAD: Sov på sofaen i feil leilighet

04.11: En person meldte om en sovende mann på sofaen i en leilighet på Vesterled. Politiet ble tilkalt for å vekke mannen. Han ble geleidet til rett leilighet.

VENNESLA: Branntilløp på skole

SØGNE: Bilbrann

03.07: Politiet mottok melding om kraftig smell som ble hørt i området ved Høllen i vest. Det viste seg å være brann i en bil. Politi og brannvesen ble tilkalt.

– Bilen er totalt utbrent. Det befant seg ingen mennesker i nærheten eller til stede i området, sier Hyberg.

Det er gjort åstedsundersøkelse og bilen har blitt tauet inn.

MANDAL: Beruset mann ved Amfisenteret

02.53: Politiet mottok melding om beruset mann ved Amfisenteret. Han ble kjørt hjem av politiet.

ARENDAL: Mann hoppet i sjøen

02.48: En mann som tidligere hadde hoppet i sjøen ble påtruffet av politiet. Mannen ble kjørt til legevakt for sjekk.

ARENDAL: Mor, far og barn til legevakt etter brann

MANDAL: Kontroll av båter

01.58: Politibåten kontrollerte 82 båter. Det ble utstedt ett forelegg for lanterner, fire for fart og ett for overlatelse.

MANDAL: Slått med glass

01.25: En kvinnelig gjest på et utested ble slått med glass. Hun ble kjørt til legevakt for sjekk.

SØGNE: Beruset avkledd mann

00.47: Politiet mottok melding om en beruset avkledd mann som gikk midt i veien. Politiet sørget for å få han i hus.

ARENDAL: Vanskelig gjest

00.29: En vanskelig gjest på et utested ble bortvist for resten av natten fra Arendal.