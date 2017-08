Dømt for å ha ranet apotek

JÆREN/KRISTIANSAND: Det var 13. april 2016 at rogalandskvinnen kom inn på apoteket på Sørlandssenteret. Kvinnen hevdet at hun var bevæpnet med en pistol. Hun truet så den ene ansatte som var på jobb i apoteket til å utlevere 100 narkotiske tabletter.

Hendelsen skal ha skjedd rett før senterets stengetid, rundt klokka 21, og politiet mottok melding om hendelsen fra en ansatt på apoteket. En politipatrulje rykket ut til stedet og kvinnen ble etter kort tid pågrepet, siktet for ranet.

Kvinnen er nå dømt i Jæren tingrett for ranet.

Tidligere dømt for apotek-ran

Da kvinnen møtte i retten avga hun en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen ble styrket av vitneforklaringer, rapporter om ranet og forklaringer fra fornærmede.

Retten la til grunn at det skal reageres strengt ved et simpelt ran av apotek, og at det var alvorlig at ranet skjedde for å tilegne seg medisiner. I tillegg sa retten at det å bli truet med et våpen er en skremmende opplevelse for den ansatte.

Ifølge dommen er den siktede kvinnen dømt fem ganger tidligere i perioden 2006 til 2017, blant annet for vold og for ran av to andre apotek.

Retten fant det skjerpende at den siktede kvinnen var dømt tidligere, spesielt for lignende hendelser.

Samfunnsstraff

Ut fra rettspraksis ble straffen målt til fengsel i inntil 15 måneder, men på grunn av formildende omstendigheter som at saken hadde blitt behandlet i mer enn ett år, ble det besluttet at straffen skulle være kortere.

Aktor foreslo at straffen skulle settes til 360 timer med samfunnsstraff.

Tingretten fant det under tvil at kvinnen skulle idømmes samfunnsstraffen med en gjennomføringstid på ett år, og en subsidiær fengselsstraff på ett år.

Straffen ble satt av hensyn til kvinnens personlige forhold og at hun har vært til rehabilitering.