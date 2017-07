Politiloggen 5. juli

KRISTIANSAND: Røykutvikling på grunn av bygging

14.20: Les egen sak

KVINESDAL: Bygningsbrann var bål

12.05: Brannvesenet meldte om en mulig brann i en bygning på Liland. Det iste seg å være et stort bål som hadde blitt fyrt opp. Forholdet ble anmeldt.

FARSUND: Båt drev i land

10.00: Politiet meldte om en rød River M22 fritidsbåt med en Suzuki-motor som hadde drevet i land ved Listerveien 38. Båten er cirka 10 fot. Eier bes kontakte politiet.

GRIMSTAD: Promillekontroll

02.00–02.45: Politiet hadde dokumentkontroll/promillekontroll på riksvei 420 ved Biesletta. 16 sjåfører ble kontrollert. Ingen reaksjoner.

LILLESAND: Krangling

02.23: Politiet rykket ut til Strandgata etter melding om krangel mellom flere personer.

KRISTIANSAND: Båtkontroll

02.00: Båttjenesten i Kristiansand kontrollerte 59 båter tirsdag kveld. Det ble delt ut to forenklede forelegg for fart, og fire for manglende bruk av redningsvest.

Politiet opplyser at ingen promillekjørere ble tatt, men at mange sjåfører hadde rett under grensen på 0,8.